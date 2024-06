Mjesto užasa u središtu Zagreba: "Grozne stvari se događaju svaki dan, zovemo policiju, ali ne osjećamo se sigurno"

"Oni se tu znaju potući. Zna doći do fizičkog obračuna između njih samih. Za svaku incidentnu situaciju se zove policija, ali mislim da je to njima isto preko glave. Jer to je na dnevnoj bazi sad postalo..." opisuje stanarka zgrade u Zagrebu.



A stanari prolaza užasa sve bilježe videozapisima. Mjesto radnje je prenoćište za beskućnike u zagrebačkoj Ilici.



"Jasno nam je da postoje ljudi u potrebi i protiv toga nemamo ništa. Mi ovdje se definitivno ne osjećamo sigurno, niti ugodno, jer se grozne stvari događaju kroz cijeli dan. Oni se okupljaju neovisno kakvo je vrijeme, kiša ili sunce... Nekad se u podne već skupljaju...od droge, alkohola, tučnjave. Mokrenje je na kraju i najmanji problem", opisao je stanar zgrade.



Trebao je to biti privremeni smještaj za beskućnike tijekom zimskih mjeseci. Iako u prenoćište dolaze i oni koji odaju dojam da doista nemaju kamo, stanari kažu da se u prenoćištu vrte uglavnom iste osobe.



"Mislim da je jako malen postotak ljudi koji se ovdje pojave, a da zaista trebaju tu biti i za koje je to idejno zamišljeno", smatra stanarka.



Riječ je o većinom mlađim ljudima, dobro odjevenima, što potvrđuju i snimke. Sumnjive robnonovčane transakcije odigravaju se naočigled šokiranih stanara.



"Ugrožen nam je osjećaj sigurnosti. Jedan se dan dogodilo da je jedan od štićenika ušao u naš haustor i u njemu prespavao.

Osjećamo se neugodno jer kad navečer uđeš u haustor u kojem živimo samo ja i susjeda, nas dvije smo same tak da nije baš...", kaže stanarka.

"Sljedeći korak je da postanu agresivni, ali nadam se da toga neće doći, ali možemo očekivati eskalaciju bilo kojeg tipa pogotovo kad se radi o takvim profilima ljudi", dodaje stanarka.

Na potezu su institucije.

Što može grad Zagreb?

O problematičnom zagrebačkom haustoru reporter Ivan Čorkalo popričao je s Lorom Vidović, pročelnicom gradskog ureda za socijalnu zaštitu.

Hoće li se o ovome problemu pobrinuti policija, ne zna se jer nisu odgovorili na upit ekipe Dnevnika Nove TV.

Pročelnicu Vidović upitao je što grad Zagreb može učiniti po pitanju problematičnog ponašanja osoba koje se okupljaju oko prenočišta.

"Svjesni smo problema i naravno da nas on brine. Probelmi nastaju izvan redovnog radnog vremena prenočišta, tijekom popodneva, kada se beskučnici skupljaju u veži i to uznemirava susjede.

U stalnom smo kontaktu sa susjedima. Važna nam je stalna suradnja sa drugim sustavima, jako je važna uloga policije i Zavoda za socijalni rad s kojim dobro i surađuejmo. Važna je i uloga zdravstvenog sustava.

Vjerujem da suradnjom svih sustava možemo doći do rješenja", rekla je pročelnica Vidović.

Upitana da prokomentira sigurnost unutar samog prenočišta, pročelnica je objasnila kako prenočište radi.

"Grad pruža uslugu preničišta od 19 do 7 sati ujutro svim potrebitim osobama. S obzirom da su prenočišta često na rubnim dijelovma grada, bilo je potrebno pružiti ovakvu uslugu i u centru grada. Trudimo se da ta usluga bude na najvišoj razini i za beskućnike, ali i za stanare", rekla je.

"Beskućništvo ima mnogo lica. Na temelju nečijeg vanjsoog izgleda ne možemo suditi o kakvoj je osoba potrebi", odgovorila je pročelnica na pitanje o tome da oni koji obitavaju oko prenočišta se ne doimaju kao da trebaju krov nad glavom te da se bave nelegalnim aktivnostima.

Objasnila je i da ne treba potvrda o tome da osoba zaista nema gdje drugdje prenoćiti.

"Za prenoćiti osoba se mora identificirati te se pridržavati kućnog reda, koji smo i postrožili otkad je prenoćište otvoreno, upravo da bismo zaštitili stanare, ali i djelatnike i druge korisnike od neprivatljivog onašanja", objasnila je pričelnica Vidović.

Prenoćište u Ilici trebal je biti samo privremeno rješenje. Otome je pročelnica Vidović rekla kako se aktivno radi na tome da se usluge prenočišta prošire.

"Želimo u Ilici 239 napraviti uslugu dnevnog boravka i da postignemo što veću socijalnu uključenost ljudi koji nemaju krov nad glavom. Aktivno se radi na obnavljanju tog prostora. Jednom kada to bude ostvareno, zatvorit ćemo ovo prenoćište", najavila je Vidović.

