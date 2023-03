Domovinski pokret prijeti da će iz svog saborskog kluba izbaciti bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, jer je sudjelovao na predavanju dvojice srpskih povjesničara koji se zalažu za rehabilitaciju četničkog vojvode Draže Mihailovića. Hasanbegović to negira. No kako doznaje Dnevnik Nove TV, kao ministar kulture pomogao je izdavanje knjiga svog srpskog kolege. Više donosi reporterka Ivana Kopčić.

Zlatko Hasanbegović, Nemanja Dević i Bojan Dimitrijević – trojica povjesničara, dvije zemlje, jedna afera.

Bili bi ovo tek znanstvenici za istim stolom da jedan od njih nije član Počasnog blajburškog voda, poznat po izjavama o antifašizmu i NDH, dok se druga dvojica zalažu za rehabilitaciju četničkih vojvoda – među kojima i Draže Mihailovića.

"Ne da sam bio na skupu rehabilitacije Draže Mihailovića, nego sam podržao i druge takve skupove", poručio je povjesničar Bojan Dimitrijević.

On i Dević stigli su u Zagreb predstaviti knjigu o stradanjima četnika na kraju drugog svjetskog rata, pa iako su četnici u naslovu knjige – o njima se na predavanju govorilo kao o pripadnicima jugoslavenske vojske u otadžbini.

I to bi možda prošlo ispod radara, da Domovinski pokret, klub čijem saborskom klubu pripada i Hasanbegović nije tražio njegovu javnu ispriku, koju je bivši ministar kulture odbio rekavši da on to nije organizirao.

Organizator, koji je i beogradske doktore znanosti pozvao, pred kamere nije htio, ali poručuje: "Ako mi možemo u Beogradu govoriti o suđenju Alojziju Stepincu, zašto bi bio problem da i oni ovdje govore."

Inače, dok je bio ministar kulture, Zlatko Hasanbegović, pomogao je svog desnog kolegu iz Srbije sufinancirajući izdavanje Dimitrijevićevih knjiga.

"Nije on, nego je on davao potpore izdavaču koji je izdavao moje knjige, ali to su knjige važne za hrvatsku povijesti, ništa sporno", rekao je Dimitrijević.

Pa iako Hasanbegović odbija davati izjave o ovoj temi, o svemu očito još štošta ima za reći njegov saborski klub koji mu prijeti izbacivanjem.

