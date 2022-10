Hrvatski porezni inspektori pohvalili su se ljetnim poreznim ulovom. Naime, svaki drugi nadzirani račun na obali nije bio fiskaliziran. Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš prezentirao je što pokazuju podaci nadzora Porezne uprave.

"Da kažem to slikovito - ako nam je država trgovina, blagajna je nikad punija, a papir na kojem se izdaju računi ljetos nismo zamijenili kad smo došli do kraja", kazao je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš te dodao kako smo od početka godine do sad potrošili gotovo 200 milijardi kuna.



"To je novac koji je Porezna uprava do kraja rujna zabilježila kroz fiskalizirane račune. No nismo trošili samo mi - već i naši gosti. 40 posto potrošili smo više manje sami prije ljeta, a ostatak prometa bio je za vrijeme turističke sezone", kazao je Goleš.

Brojke iz sezone pokazuju da je po potrošnji bila apolutno rekordna.

"Ruku na srce tome je pomogla i inflacija. Od prvog lipnja do kraja rujna - izdano je gotovo 960 milijuna računa, ukupni iznos je gotovo 110 milijardi kuna. U usporedbi s prošlom godinom, broj računa veći je za 8 posto, a iznosi tih računa za čak 25%. Statistički gledano svaki dan potrošilo se više od 900 tisuća kuna. Za usporedbu, prvi put u Hrvatskoj kad je u jednom danu potrošena milijarda kuna - bilo je uoči Božića prošle godine. Najviše se trošilo u samoj špici sezone od 15. srpnja do 15. kolovoza i tad smo gotovo svakog dana probili tu magičnu miljardu", izvijestio je Goleš.

Stvarne brojke o potrošnji su i puno veće jer im treba dodati i lovce u mutnom kojih je ove godine bilo stvarno puno.

"Porezni inspektori su od 15. 6. do 15. 9. obavili 1631 nadzor i utvrdili čak 998 nepravilnosti. Drugim riječima u prekršaju je bilo čak 61 posto poreznih obveznika. Skupo su to platili ili će tek platiti, izrečeno je ukupno više od 5 milijuna kuna kazni, a do sad je naplaćena trećina. Ima i onih koji se kazni ne boje pa su sustavno bili u prekšraju da bi ih se na kraju i privremeno zatvorilo. Takvih je bilo 19", kazao je Goleš.

Dino Goleš, Videozid: Inspekcija - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)

O tome što su inspektori sve zatekli na terenu Goleš je pitao Slavišu Penavu iz Porezne uprave.

"Što se tiče prekršitelja Porezna uprava je kao što je najavljeno početkom ljeta obavljala pojačani nadzore na području cijele obale, otoka i Grada Zagreba u 1631 poreznom nadzoru otkrili smo 998 prekršitelja", rekao je Slaviša Penava, a Goleš je pitao što nam to govori.

"Imali smo više poreznih nadzora u ovoj sezoni i sukladno tome se, nažalost, broj prekršitelja povećao. Porezna uprava svakako, inspektori ukoliko na terenu uoče neke druge prekršaje kao što je rad na crno ili neprijavljivanje radnika o tome obavještava i carinsku upravu ministarstvo turizma ili državni inspektorat", kaže Penava.

Kako izgleda na terenu kad inspektori idu u nadzor?

"Oni su u civilu, jednostavno je tako praksa pokazala da smo tako najučinkovitiji. U praksi to izgleda tako da naši inspektori dođu na teren obave nadzor da vide da li se računi izdaju u realnom vremenu. Imamo aplikaciju, svaki inspektor na mobitelu može pratiti izdavanje računa. Najčešći prekršaji bili su neizdavanje računa, neprijavljivanje prometa, te neprijavljivanje računa u zakonom propisanom vremenu.

Tu je i 19 teških prekršitelja koji opetovano rade greške...

"Da, u 19 slučajeva Porezna uprava je išla s izricanjem najstrože mjere, a to je bila zabrana obavljanja djelatnosti. Još ću istaknuti - od početka akcije obračunali smo 5 i pol milijuna kuna kazni, naplatili smo 2 milijuna", kazao je Penava.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.