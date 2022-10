Tko su ruski igrači na hrvatskoj sceni, pitanje je kojim se u međusobnom obračunu ovih dana učestalo koriste premijer Andrej Plenković i HDZ te dio oporbe na čelu s Mostom i Nikolom Grmojom.

Ne staju prozivke na dijelu političke scene oko toga tko je sve među ruskim igračima u Hrvatskoj nakon što je početkom tjedna premijer i predsjednik vladajuće stranke Andrej Plenković nakon sastanka šireg Predsjedništva HDZ-a ustvrdio da je oporba istragu o plinskom biznisu u Ini ''iskoristila za igrokaz u Saboru bi se stvorila nekakva slika i predtekst za rušenje Vlade".

"Tu uopće nema nikakve dileme, to je sve orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska. To je jedino pitanje o kojem još trebamo malo detaljnije povesti računa, ali i to ćemo ispitati", rekao je Plenković.

Iste večeri oglasio se Nikola Grmoja iz Mosta, stranke koja je HDZ dvaput dovela na vlast. ''Zastrašujuća je ova izjava premijera i najava istrage nad oporbom zbog oporbenog djelovanja'', kazao je između ostalog.



Tko bi mogao biti vanjski faktor, Plenković izrijekom nije kazao, no gotovo je unisona sumnja da je navodno riječ o Rusiji, a na tom tragu već danima traju međusobne prozivke između HDZ-a i dijela oporbe.



Grmoja odbacio Plenkovićeve tvrdnje da je Milanovićev mališan: "To su plitki spinovi. Da su svi koji su protiv Vlade u uroti"

Grbin opleo po Plenkoviću: "Mali tiranin drznuo se najaviti da će na opoziciju poslati represivni aparat"



HDZ je noćas na Facebooku objavio video u kojem navodno razotkrivaju ''ruske igrače'' na hrvatskom terenu.



''Grmoja opet infantilno mulja. Pita se tko su ''ruski igrači'', a pravi se da ih ne vidi pred vlastitim nosom. Tu su, jedan do drugog, Nino Raspušenko, ''Za Putina i Krst časni'' Miletić & njihov zajednički idol Milanović, portparol ''nepobjedive ruske vojske''. MOST-om drmaju ubačeni kremljanski padobranci, a u Grmoje su kratke noge – kako i kaže stara izreka iz doline Neretve'', napisali su iz HDZ-a objavivši video koji se sastoji od dijelova govora Nine Raspudića, Zorana Milanovića, Nikole Grmoje, Kreše Beljaka…







Da se oglasi Grmoja, opet nije dugo trebalo čekati.



''Kaže HDZ da muljam jer se pitam tko su ruski igrači. Ne pitam se, znam tko su! Financijski izvještaji HDZ-a pokazuju da je PPD posudio sedam miljuna kuna HDZ-u, a izvještaj njihove Zaklade dokazuje da je Zaklada primila 2,6 miljuna kuna od Oksane Dvinskyh'', napisao je Grmoja na Twitteru.

Kaže @HDZ_HR da muljam jer se pitam tko su ruski igrači. Ne pitam se, znam tko su! Financ. izvještaji HDZ-a pokazuju da je PPD posudio 7 miljuna kn HDZ-u, a izvještaj njihove Zaklade dokazuje da je Zaklada primila 2,6 miljuna kn od Oksane Dvinskyh. — Nikola Grmoja (@NikolaGrmoja) October 15, 2022