Grmoja: "Ministra zovu Živoder. Uništava li se planski domaća proizvodnja?"

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić potvrdio je u subotu pojavu virusa afričke svinjske kuge (ASK) na farmi tvrtke "Belje" Sokolovac u Baranji, na kojoj će se morati eutanazirati oko 10.000 svinja i ocijenio da smo suočeni s najvećim žarištem te bolesti u Hrvatskoj.

Vlajčić je najavio pojačanu kontrolu državne granice, kako bi se spriječio prelazak bolesti iz susjednih zemalja, a svaka sumnja u ilegalni promet životinja bit će vrlo strogo sankcionirana.

David Vlajčić Foto: Vlado Kos/Cropix

Najavio je i uspostavu policijskih punktova za nadzor kretanja, posebice u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako bi se kontroliralo potencijalno širenje bolesti ilegalnim prometom životinja te strogi nadzor koji će Državni inspektorat provoditi u pratnji policije.

Velike farme s više od tisuću svinja bit će pod strogim nadzorom policije 24 sata dnevno jer te farme imaju dvije trećine ukupnog svinjskog fonda u Hrvatskoj i ove dvije Županije. Pod nadzor će biti stavljene i zaražene farme, a o daljnjim mjerama pravodobno ćemo izvijestiti javnost, kako bi stali na kraj ilegalnoj trgovini.

Policijski punkt na ulazu u Kneževe Vinograde, svako vozilo se provjerava zbog ASK-a Foto: David Jerkovic/Pixsell

Postavljen je policijski punkt na ulazu u Kneževe Vinograde i svako se vozilo provjerava zbog afričke svinjske kuge.

Istovremeno jedan od najvećih proizvođača jaja u Hrvatskoj obiteljsko poduzeće Lukač bori se protiv nalaza salmonele koji prijeti uništenju 163.000 kokoši.

(Ne)što se krije u pozadini?

Uništava li se planski domaća proizvodnja, pita Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja, koji želi biti novi predsjednik stranke.

"Posljednjih dana u javnosti je prisutna priča našeg proizvođača jaja Marijana Lukača koji je najavio gašenje proizvodnje jer je Veterinarski institut izdao nalog da se ubije 163.000 kokoši nesilica na farmi Lukač zbog pozitivnog nalaza na salmonelu. Lukač tvrdi da je poslao 500 jaja u neovisni labaratorij i da u nijednom nije nije pronađena salmonela", započeo je Grmoja.



"S obzirom na to da Vlada Andreja Plenkovića na Banovini gura megaprojekt ukrajinskih milijunaša povezanih s kockarskim biznisom koji bi uključivao oko 500 peradarskih farmi, mnogi se s pravom pitaju je li uništenje Lukača ima veze s najavljenim investicijama", dodao je.

Marijan Lukač Foto: DNEVNIK.hr

"Osim toga svjedočimo novim najavama eutanazije svinja u Slavoniji zbog svinjske kuge u kojima ministar Anušić najavljuje čak i uključivanje vojske dok svime koordinira DP koji je u prošlom mandatu podržavao prosvjede svinjogojaca. Tim najavljenim eutanazijama izgubit ćemo ukupno 50.000 svinja što čini ukupno pet posto našeg svinjskog fonda, a profit će na tome ostvariti ministar u Vladi Andreja Plenkovića Gordan Grlić Radman kojeg hrvatski seljaci popularno zovu Živoder jer je vlasnik tvrtke koja se bavi zbrinjavanjem životinjskih lešina", kazao je Grmoja.

Ističe da su mnogi seljaci s kojima razgovara zabrinuti: "Smatraju da se iza svih tih akcije pod krinkom borbe protiv zaraza i bolesti krije i želja određenih lobija za potpuno uništenje naše vlastite proizvodnje i samodostatnosti. Ne želim umanjivati važnost veterinarsko-zdravstvenih mjera, ali pitam se zajedno s hrvatskim seljacima, činimo li sve da zaštitimo naše stočare, naše svinjogojce, naše ljude koji se bave peradarstvom gdje smo gotovo samodostatni?"

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman Foto: Goran Mehkek/Cropix

"U ovom globaliziranom svijetu interes je velikih korporacija kojima nije problem potkupiti nekog dužnosnika, a posebno poslovično korumpirane hrvatske političare, učiniti što više ljudi ovisnima o njihovoj proizvodnji. Zato trebamo biti puna podrška svim našim malim proizvođačima i ne šutjeti i uvijek postavljati pitanja o nužnosti poduzetih akcija vlasti dok se uništavaju lokalni i nacionalni izvori hrane",zaključio je Grmoja u objavi na Facebooku.