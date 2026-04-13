Grmoja kazneno prijavio gradonačelnika Metkovića: "Sasvim je jasno..."

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja podnio je u ponedjeljak kaznenu prijavu protiv metkovskog gradonačelnika Dalibora Milana (HDZ) zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti u prenamjeni zemljišta obitelji Milanovog brata.

Grmoja je protiv Milana i drugih uključenih osoba podnio kaznenu prijavu zbog izmjene prostornog plana Grada Metkovića.

"Gradonačelnik Milan je predložio Gradskom vijeću prenamjenu zemljišta u građevinsko za potrebe obitelji njegovog brata, čime im je omogućena znatna imovinska korist. Riječ je o katastarskoj čestici koja je ranije bila u sportsko-rekreativnoj zoni, a izmjenama prostornog plana prenamijenjena je u građevinsko zemljište. Na toj lokaciji već je bila započeta gradnja, što upućuje na to da se prenamjena unaprijed očekivala", izjavio je Grmoja i naglasio da nije riječ o sustavnom urbanističkom razvoju šireg područja, već o prenamjeni ograničenog broja parcela.

"Sasvim je jasno da se radi o pogodovanju, jer nije riječ o cjelovitom planiranju razvoja, nego o pojedinačnim česticama", rekao je Grmoja koji je otvorio pitanje jednakog postupanja prema građanima.

"Postavlja se pitanje znači li to da bilo tko u Metkoviću može zatražiti prenamjenu svog zemljišta u građevinsko i da će mu to gradska vlast omogućiti, te zašto svi građani nisu bili obaviješteni da takvu mogućnost mogu zatražiti", naglasio je Grmoja, koji je uz kaznenu prijavu nadležnim institucijama dostavio dokumentaciju, uključujući fotografije objekta i same parcele.

"Očekujem da nadležna tijela provedu temeljitu istragu i da prijava ne završi u ladici", poručio je Grmoja i dodao da je, nakon njegovog iznošenja informacija na Gradskom vijeću, na teren izašla građevinska inspekcija te je gradnja privremeno obustavljena, ali da to ne mijenja činjenicu da je zemljište već prenamijenjeno.

"Vlasnici predmetnih čestica i povezanih parcela su članovi obitelji gradonačelnika - brat, bratova supruga i povezane osobe, što je relevantno za utvrđivanje mogućeg sukoba interesa", izjavio je Grmoja.

Prozvani gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan još je sredinom ožujka odgovorio na Grmojine optužbe, istaknuvši kako je u petim izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Metkovića bilo desetak prijedloga za dio Metkovića koji se zove Bočina, a datiraju još iz 2021. godine.

"Prijedloge smo dali izrađivaču plana koji je utvrdio da je sve zakonito, odnosno da se ta zemljišta mogu izmijeniti u građevinska", rekao je Milan, dodavši da vlasnik zemljišta nije u obiteljskoj vezi s njim.

"Supruga mog brata je sestra investitora i on meni ne dođe ništa. Jedino je problem što je nelegalno radio na zemljištu prije donošenja prostornog plana i sve smo to prijavili", objasnio je tada gradonačelnik Metkovića.