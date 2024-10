Stižu božićnice za umirovljenike: Jesu li veće nego prošle godine i tko će dobiti najviše?

Koliko bi trebala iznositi ovogodišnja božićnica za umirovljenike?

"Najmanje sto eura", izjavila je Anka, a Ivan kaže: "Ja bi dvisto".

Splićani računicu imaju. Želje su jedno, stvarnost drugo. Ipak, gradonačelnik im obećava - bit će nešto veća od prošlogodišnje.

"Povisit ćemo opseg, tako da možemo podijelit božićnice većem broju ljudi, a božićnice će bit u malo većem iznosu nego prošle godine, a o tome ćemo odlučit vrlo skoro“ izjavio je Ivica Puljak, gradonačelnik Splita za Dnevnik Nove TV.

I u glavnom gradu umirovljenicima će sjesti koji euro više. Ali samo za četiri tisuće najsiromašnijih.

"Božićnice u Zagrebu iznose 50 eura, ranije su bile oko 26 eura. Na nju imaju pravo umirovljenici koji imaju mirovinu manju od 238 eura i koji su u sustavu socijalne skrbi", izjavila je pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Lora Vidović.

Umirovljenicima svaki novčić, kažu, dobro dođe.

"Znate kako je danas, puno penzionera ima, žale se, male penzije, a čovjek bi htio nešto osnovno da može." kaže Miro, a Željko dodaje: "Dobro je kad ide jedno s drugim, povećanje je uvijek dobro".

Inflacija, troškovi života, lijekovi – sve je to u obzir uzeo medulinski načelnik pa će i iz njihove općinske blagajne umirovljenicima stići božićni poklon vrijedan od 80 do 140 eura.

"Do 200 eura umirovljenici koji imaju mirovine dobit će 140 eura isto kao osobe starije od 65 koji nemaju pravo na mirovinu. Razred od 200 do 300 dobiva 120 eura, između 300 do 500 eura dobiva 100 eura i od 500 do 800 dobiva 80 eura", izjavio je Ivan Kirac, gradonačelnik Medulina.

Gradonačelnika je podržala Mirna: "Zašto ne bi, općina kažu da smo dobrostojeća, umirovljenika ima i onih koji ima i onih koji imaju manje i njima će dobro doći".

Zaprešićanima – 10 eura više!

"Iznos božićnice uvećan je ove godine na iznos od 40 eura. Očekujemo ove godine isplatu božićnica za ukupno 6000 umirovljenika", izjavila je pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Sandra Sabol.

Brojni hrvatski gradovi ove godine isplaćuju veće božićnice. U Samoboru za građane s primanjima do 400 eura one će iznositi od 45 do 85 eura. Mursko Središće umirovljenike koji imaju manje od 600 eura mjesečno časti bonovima u iznosima od 30 do 60 eura. Rijeka je iznos povećala za 67 posto pa onima s najmanjim mirovinama isplaćuje sto eura. Prošlogodišnji rekorder Umag ni ove godine nije škrtario – primate li najviše 500 eura mirovine, ondje ćete dobiti od 100 do čak 600 eura.

Gradonačelnik Osijeka točan iznos još računa, ali za osam i pol tisuća sugrađana ima poruku – bit će više nego ikad prije.

"Ma daaajte, to su priče za malu djecu", kaže Osječanka Vlatka, "Daj Bože", nada se Mato, a Ištvan ima i plan za božićnicu: "Ako je rekordno, onda valjda sto eura. Što s tim? - Potrošit"

Od grada do grada – isplate idu od studenog do siječnja.

