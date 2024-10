Predsjednik Zoran Milanović upozorio je na ogromne socijalne nejednakosti u društvu te naglasio kako hrvatski građani nemaju nikakve koristi od gospodarskog rasta i povećanja proračuna jer, kako navodi, Vladina ekonomska i socijalna politika ne prepoznaje suštinske probleme hrvatskog društva.

Posebno je istaknuo umirovljenike napominjući kako Vlada uopće ne prepoznaje situaciju u kojoj oni žive te smatra da je neprihvatljivo da umirovljenici moraju živjeti od Vladine socijalne pomoći.

"Bešćutno je ponašanje Vladinih dužnosnika prema hrvatskim umirovljenicima jer ona omalovažava i ismijava njihove zahtjeve. Hrvatski umirovljenici to nisu zaslužili i kao predsjednik države neću šutjeti o nepravdi prema umirovljenicima. Kakva je to vlada koja se hvali činjenicom da je dala jednokratnu pomoć za preko 60 posto umirovljenika? Bešćutna je to Vlada jer sam taj podatak govori kako je većinu hrvatskih umirovljenika svela na socijalne slučajeve. I još očekuje od tih ljudi da joj budu zahvalni", navodi Milanović.

"Dok god Vlada ne pokaže političku volju i istinsku brigu za umirovljenike, neću stati ukazivati na tu nepravdu koja Hrvatsku čini zemljom socijalne i društvene nejednakosti", napisao je predsjednik na Facebooku.

