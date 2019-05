Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava gostovao je u Dnevniku Nove TV. Kaže da je pred Vukovarom još puno posla.

Darovi Vlade stigli su još u četvrtak – gotovo milijarda i pol kuna za komunalnu obnovu Vukovara. No, što je sa Zakonom o Vukovaru i nekim drugim danim obećanjima?

Ne bih ih nazvao darovima. Mislim da su to obveze svih nas koji smo, pogotovo na ovakvim dužnosničkim mjestima, služimo narodu. Mislim da je ovo posljedica svih ratnih šteta i da to moramo kompenzirati. Daleko smo od još od kraja. Ovo nam spada u redovnu zadaću. Zakon o Vukovaru nam je najvažniji i najdelikatniji. Ovisimo o Europskoj komisiji hoće li dati zeleno svjetlo ili ne. Nadamo se da će to uspjeti proći i da ćemo s tim zakonom postati grad koji će privlačiti investitore.

Stiže li ovo sve malo prekasno? Izgubili ste svakog šestog stanovnika u proteklih pet godina.

Prvo moram demistificirati tu brojku, jer sam je upravo čuo u medijima – svakog šestog stanovnika je ako se pita hrvatska statistika za koju od početka tvrdimo i kad je popis tvrdio da je u Vukovaru 32.000 stanovnika, govorili smo da je to netočno, da je barem za 12.000 više. Pa kada je pao na 28.000 2011., ponovno smo rekli da nas ima barem 6000 manje, tako da to nisu točni podaci.

Činjenica je da ljudi odlaze.

Neki odlaze, neki odlaze.

Nije li prekasno za mjere?

Ne mogu se fatalistički postaviti prema tome što je prerano, što je prekasno. Žao mi je za svakog čovjeka kojeg smo izgubili, koji je otišao jer je smatrao da će naći sreću negdje drugdje. Svi oni koji su otišli, nadam se da su je i pronašli. Mada se veselim i svakom povratku onih koji su shvatili da im je ovdje bolje. Ne možemo tako promatrati stvari. Mislim da je graditi državu, grad, pogotovo Vukovar koji je bio razoren, dugotrajna borba puno generacija. Moramo u sebi imati tu dozu borbenosti u sebi i optimizma. Drugačije nećemo ostvariti rezultate koje trebamo.

Važno je riješiti i pitanje suživota. Za pravoslavni Uskrs napravili ste veliki iskorak. Otišli ste na pravoslavnu misu. Što očekujete zauzvrat i ima li pomaka u tom suživotu?

Ima pomaka među običnim ljudima i on je izrazit. To je možda simbolično velika gesta, jer ono što smo komunicirali ranije…

A gdje nema suživota?

Nema na tragu ovoga što ste pitali očekujem li nešto u kontri. Stvar je svih nas koji smo u politici, dužnosnika da se postavimo odgovorno. Neki to rade, neki ne rade. Neki su napravili prije deset godina, neki će možda shvatiti priču za deset godina. Volio bih da je u gradu Vukovaru svi akteri shvate što prije. Nadam se da će do toga doći što prije. A kada će se to realno dogoditi, ostaje nam za vidjeti.

U kakvim ste danas odnosima s premijerom? Šest mjeseci je prošlo od prosvjeda kad ste kritizirali državne institucije zbog neprocesuiranja ratnih zločinaca.

Mi smo i onda bili u dobrim odnosima. Jest da su oni bili zategnuti i da smo možda imali kratko različito mišljenje koje smo brzo uskladili. Ali tu su podaci nepobitni po pitanju procesuiranja odgovornih za ratne zločine i potrage za nestalim osobama. Mislim da se i danas slažemo oko toga da nije puno učinjeno, mada to ni u jednom trenutku ne znači krivnju i teret gospodina Andreja Plenkovića ili ove Vlade. Naprosto ukazujemo na period od 28 godina za koje oni ne mogu biti odgovorni. Ali ukazujemo da je problem gorući, itekako važan i da moramo dati maksimum da taj problem riješimo.

Dvojezične ploče – zatišje je već neko vrijeme. Što ako gospodin Pupovac zatraži da se one ponovno vrate?

On ih može tražiti, samo mislim da ima puno važnijih stvari i za gospodina Pupovca, koje treba komunicirati, a i pošto se on kune u srpsku nacionalnu manjinu u RH i mislim da bi na tome trebalo raditi.

Kako ćete Vi odgovoriti ako dođe do toga?

Mi smo kao i do sada imali svoje argumente. Nažalost, svjedočili smo prije X godina nemilim scenama u gradu Vukovaru. Komunicirali smo od početka da preduvjeta za to nema, da mora doći do priznavanja svega što se dogodilo, minimalne geste da se dođe prigodom obljetnica na Memorijalno groblje. Toga na žalost nema. Mogli ste vidjeti i danas da mog zamjenika nije bilo na Memorijalnom groblju i suludo je po meni tražiti nekakva prava kad ne priznaš ni temeljne građanske obveze koje su pred tebe postavljene.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr