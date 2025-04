Politička bitka za novog gradonačelnika Vukovara je počela. Prikupljanjem potpisa u utrku idu tri kandidata, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

"Predstavljam nekakvo nasljedstvo. Predstavljam kontinuitet dobre, zdrave politike, predstavljam novu energiju obzirom da dolazim iz nove generacije. Ne samo mladih političara, nego i mladih ljudi koji su spremni preuzeti odgovornost za najodgovorniju funkciju u gradu Vukovaru", rekao je Domagoj Bilić, kandidat Domovinskog pokreta.

"Pravedniji i pošteniji grad i gradsku upravu koja će biti u službi svih građana – od najstarijeg do najmlađeg, od radnika do umirovljenika, studenata. Gradska uprava koja će doslovce biti na raspolaganju svima, a ne kao do sada, za svega pet obitelji", najavio je Marijan Pavliček, kandidat Hrvatskih suverenista.

"Mogu očekivati promjene, mogu očekivati nova radna mjesta, ideologiju rada, kulture, obrazovanja", poručio je SDP-ov kandidat Kruno Raguž.

