Omišani već tjednima s nevjericom gledaju u svoj most koji bi ih trebao spasiti od nesnosnih ljetnih gužvi. Razlog - golim okom čini se da su inženjeri pogrješili i da se most neće moći spojiti.

No iz Hrvatskih cesta poručuju - nema razloga za brigu. Riječ je o standardnom postupku pri gradnji mostova promjenjive visine. Južna strana mosta potisnuta je do kraja i spuštena na konačne ležajeve, dok se sjeverna strana mora još jednom potisnuti, a to će podignuti most na očekivanu razinu.

Tomislav Cvetko iz Hrvatskih cesta za Dnevnik Nove TV pojasnio je kako izgleda takav postupak.

"Ovaj dio konstrukcije će se ponovno dići gore tako da će ona strana kad se potisne do kraja biti čak viša od ove strane dok se privremeni ležajevi ne demontiraju i ne postave zadnji ležajevi i dok obje strane ne budu iznivelirane", rekao je.

Građani se slažu da treba vjerovati struci, a ne donositi prerane zaključke. "Valjda stručnjaci rade svoj posao", zaključio je jedan građanin, dok je drugome samo drago što se konačno nešto radi po tom pitanju.

