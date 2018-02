Dramatičan dan u Splitu zbog sanacije Karepovca. Građani su na nogama nakon što je ravnateljica splitskog Zavoda za javno zdravstvo rekla kako ne može jamčiti da je zrak u Splitu potpuno bezopasan.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na upit Dnevnika Nove TV potvrđuju da nema potpune sigurnosti da je zrak bezopasan.

Ministarstvo zaštite okoliša tvrdi kako je 16. rujna 2015. doneseno Rješenje kojim za sanaciju nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Inspekcija zaštite okoliša je obavila inspekcijski nadzor nad odlagalištem Karepovac od 12.1. - do 31.1. Gradu Splitu kao nositelju zahvata je naređeno:

1. osigurati korištenje kemikalija za neutralizaciju mirisa



2. obavljati prekrivanje radnih površina sintetičkim materijalom

Građani su uznemireni, sanacija se nastavlja. U Split ovaj tjedan dolazi ministar zaštite okoliša i predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Odluka o mogućem zaustavljanju radova, kako kaže gradonačelnik, donijet će se nakon što dobiju sve potrebne informacije nadležnih institucija.

Ravnateljica Jasna Ninčević nije htjela pred kamere, opravdala se smrtnim slučajem u obitelji. Razgovarali smo s Ivanom Krstulović Baković iz Udruge Sunce.

Koji su ključni problemi koje vidite u sanaciji Karepovca?

Plasiranje informacija. Važno je da su građani informirani o svim potrebnim stvarima kako bi bili sigurni da je za njihovo zdravlje ovo najbolja opcija.

Jeste li Vi sigurni da je zrak u Splitu potpuno čist?

Ne mogu biti potpuno sigurna jer mi nedostaje ključni dokument, a to su podaci iz okolišne dozvole koje Udruga Sunce nije uspjela pronaći na način koji je zakonom propisano da bude objavljen. Mi smo poduzeli pravne korake. Informirali smo inspekciju zaštite okoliša da izađe na teren, da provjeri je li odlagalište ima svu potrebnu okolišnu dokumentaciju i posluje li u skladu s njom.

U ministarstvu kažu da okolišna dozvola nije potrebna.

Prema uredbi o okolišnoj dozvoli, ona je potrebna za svako postrojenje odlagališta otpada većeg od 25.000 tona godišnje i za rekonstrukciju, odnosno promjenu u radu. A sanacija i ovolika rekonstrukcija odlagališta je što nego promjena u radu.

Zašto su tako indiferentni u ministarstvu zaštite okoliša? Mislite da je netko prekršio zakon?

To biste trebali pitati njih. Ne bih ulazila u to tko i zašto se ponaša ovako. Jednostavno tražimo informaciju. Ukoliko nije potrebno provoditi, zanima me zašto je odlagalište, odnosno investitor Čistoća podnio zahtjev 2015. za okolišnu dozvolu koji im je bio odbijen.

Vaše preporuke građanima kako se ponašati u ovakvim situacijama?

Apelirala bih na smirenost. Nije dobro izazivati stanje panike. Još nemamo potpune informacije. Inzistiram na zakonodavnoj vlasti, na svim izvršnima da nam daju potpune informacije kako bi se građani smirili. Ovom prilikom bih ukazala i na određeno načelo u postupanju s otpadom da nam se Karepovac ne bi opet dogodio, a to je da ipak mi građani pokušamo odvojeno prikupljati otpad, reciklirati i što više utjecati na buduće stanje. Jer naša djeca će možda opet ovo proživljavati ako ne promijenimo ponašanje.

Može li se ta sanacija zaustaviti, imate li neko trenutno rješenje?

Ovisno o nalazu inspekcije. Nadamo se da će ono dokazati da su sve mjere propisane i provedene, da okolišna dozvola postoji, da se stanje prati u skladu s njom. U slučaju da to nema, trebat će nadležni donijeti odluku.

