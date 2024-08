Štakori, žohari i smrad u središtu Splita: "Terasu ne mogu otvoriti jer po njoj hodaju miševi"

Jedno dvorište u središtu Splita se od ožujka, kada je Dnevnik Nove TV prvi put izvijestio o njemu, uopće nije promijenilo.

"Puste godine već on to gomila, ali sad je već i bezobrazluk počeo, prije otprilike dvije godine, i to intenzivno", reporterki Dnevnika Nove TV Sofiji Preljvukić ispričala je Neda Tukić.

Dušan Mijić godinama terorizira svoje susjede u ulici Vrh Lučac. Svoje dvorište pretvorio je u divlji deponij iz kojeg izvire nesnosni smrad, ali i štakori i žohari.

"To je tako da jednostavno ja niti svoju terasu ne mogu otvoriti jer 4-5 miševa hoda po terasi", napomenula je Tukić.

Ipak, Mijić ne vidi problem. "Smeća ima svugdje, a pogledajte ovu oazu. Gdje ovo ima ovako? Mislim da ima više za pohvaliti nego za pokuditi. Pogledajte stabla gore i ovaj kisik i zelenilo", rekao je.

Iz Grada poručuju da gradsko Komunalno redarstvo vodi postupak po zakonskoj proceduri. "Sama procedura traje (zapisnik, rješenje o uklanjanju, rješenje o izvršenju rješenja o uklanjaju, angažiranje tvrtke koja će navedeno izvršiti) te kada sve od navedenog bude ispunjeno, bit će očišćeno. Sve suprotno smatralo bi se nezakonitim djelovanjem službenika Grada Splita", stoji u odgovoru.

Frustrirani građani tako su karton s mrtvim miševima poslali gradskoj upravi na poklon.

"Nakon vaše intervencije sredilo se da se odnese dio smeća. Tu bi trebalo kamiona i kamiona, po riječima ljudi iz Čistoće. Dakle, gospođa koja vodi ovaj kvart dovela je sa skafanderima svoje ljude da očiste dio smeća", rekla je Iva Tukić iz Gradskog kotra Lučac-Manuš.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr