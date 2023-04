Posljednjih dana društvenim mrežama šire se neobične videosnimke. U centru Zagreba prošao je par u kojem muškarac na lancu vodi ženu koja hoda kao pas. Građane je ovakav prizor u najmanju ruku - iznenadio.

Nesvakidašnji prizor u centru metropole. Muškarac na lancu vodi ženu koja hoda kao pas. Brzinom svjetlosti proširio se društvenim mrežama.

Još uvijek se ne zna tko su ljudi sa snimke ni zašto su na ovako neobičan način prošetali centrom grada ono što se zna je da su iznenadili brojne građane.

"Dobro, neki to vole vruće, ali međutim nekima to paše taj sado- mazo, al to je njihov problem", rekao je za Dnevnik Nove TV Davor.

"Ako su svjesni da uznemirajaju javnost i dalje to rade - nije u redu. Možda oni nisu svjesni toga. Ja vjerujem da ima ljudi kojima nije svejedno što su to vidjeli i kojima je neugodno", rekla je druga prolaznica.

Samo nekoliko dana prije pojavio se video sličnog sadržaja. U njemu, obrnute uloge. Žena na uzici vodi muškarca.

Prošle je godine objavljen sličan sadržaj, ali ovoga puta u trgovačkom centru. Protagonistica Antea Ajbek tog videa objašnjava da je u pitanju umjetnost koja nije za svakoga.

"Normalno zarada pokreće svijet, ali uglavnom umjetnost i poruka je zašto ne isprobavati nove fetiše. Vani u svijetu je to postalo prihvaćeno. Kod nas uvijek neka banalna bizarna stvar može napravit takvu hajku", rekla je umjetnica.

Za mišljenje o ovakvim videima pitali smo i stručnjaka.

"Prvo i najvažnije treba vidjeti radi li se o unutrašnjem ili vanjskom neprijatelju, a kad se to raščisti onda je moj komentar sljedeći - u povijesti to nije prvi put da ljudi rade takve stvari. Prije šezdesetak godina jedan čovjek Piero Manzoni zapakirao je svoj drek u konzerve, i napravi 64 konzerve, i to je postao umjetnički čin. Sad ta konzerva košta 300.000 dolara. A ovo je onako možda neki znak da Zagreb ipak živi, oživljava", kaže dr. Milan Košuta, psihijatar.

Što god bilo u pitanju - na ovakve scene u gradu - rijetko tko ostaje ravnodušan.

