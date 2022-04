Ljutiti i razočarani građani zovu Udrugu potrošača. Žale se da su cijene ostale iste i nakon što je Vlada snizila PDV. Udruga je pozvala inspektorat da obavi nadzor, a u ludilu rasta cijena, građani kućne budžete - spašavaju akcijama.

"Nakon 01.04. obišli smo sva prodajna mjesta koja smo obišli i zadnjeg dana ožujka i samo u jednom trgovačkom lancu je ulje bilo kunu jeftinije", ističe Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Kažu, Vladino snižavanje PDV-a otišlo je u vjetar. Barem što se tiče građana. "Mislim da su trebali limitirati cijene, da se zaustavi jednostavno taj rast cijena. Oni s ovim novcem koji će izgubiti zbog smanjenog PDV-a, trebali su jednostavno subvencionirati trgovce i proizvođače i onda bi bili svi namireni", smatra Knežević.

Udruga je pozvala državni inspektorat da djeluje, a oni kažu da provode kontinuirane nadzore i napominju "kako se formiranje cijena u sektoru trgovine i usluga određuje slobodno, a u skladu s pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi".



Zašto se cijene nisu spustile? U udruženju trgovaca kažu da je jedan od razloga i taj što su neki trgovci snizili cijene prije travnja, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Mislim da su ti trgovci, koji su skinuli taj PDV ranije na svoj trošak kad je došao 01.04., ostavili cijene kakve jesu. Onda su oni stvarno imali cijene po novom PDV-u, ali to više nije bilo na njihov trošak i te cijene su ostale nepromijenjene", pojasnio je predsjednik Udruženja trgovine Ivica Katavić za Dnevnik Nove TV.



I rat u Ukrajini je, kaže, povukao val poskupljenja. Mnogima će blagdanski stol za Uskrs ove godine biti skromniji. Sindikalist Sever kao rješenje vidi - crne liste.

"Mislimo da za to još uvijek nije kasno. Dapače, da se one trebaju formirati puno prije uvođenja eura. Sada je vrijeme da se to napravi zbog same inflacije. Mnogi će koristiti kasnije uvođenje eura, a na drugoj strani opravdanje kroz inflaciju da podižu cijene više od onoga što bi trebali", ističe Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikalista.

PDV je smanjen, ali cijene ne padaju: Državni inspektorat kaže da provodi redovite kontrole

Neki gradovi počeli s podjelom uskrsnica umirovljenicima: Provjerili smo tko i koliko dijeli, ali i tko će ostati - praznih ruku



"Najlakše je reći 'ajmo svi na crnu listu trgovaca i ajmo pucati po njima'. Nitko ne spominje, recimo, proizvođače koji neopravdano dižu cijene", napominje Katavić. U ovom ludilu rasta cijena, mnogi, posebno umirovljenici, moraju biti mađioničari u sklapanju kraja s krajem.

Više o poskupljenjima pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr