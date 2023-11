Htjeli platiti račune pa ih iznenadila obavijest: Pogledajte što je zapravo ugasilo blagajne

Zagrepčani koji su danas pokušali platiti račune u uredu Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva poljubili su vrata. A na tim vratima velikim je slovima ispisano na više papira da to trenutačno ne mogu učiniti jer im ne rade blagajne. I to do daljnjega.

Međutim, zanimljiv je razlog zbog kojeg su blagajne u sjedištu GSKG-a izvan funkcije. "Blagajne ne rade do daljnjega zbog bolovanja. Račune možete platiti na blagajnama Zagrebačkog holdinga u Ulici grada Vukovara 41", piše na obavijestima.

Građani koji su jutros došli podmiriti račune čudom su se čudili kako bolovanje može ugasiti blagajne. Pokušali smo to saznati i u Holdingu, no tamo su nam rekli da bolovanja nisu razlog. "Imamo neke tehničke poteškoće na blagajnama i zato su zatvorene", rekli su nam u odnosima s javnošću Holdinga i uputili nas na stranicu GSKG-a.

Balgajne ne rade u GSKG zbog bolovanja (Foto: Čitatelj)

I zaista, tamo također lijepo piše: "Zbog tehničkih poteškoća blagajne na lokaciji Savska cesta 1 trenutačno ne rade. Urudžbeni šalter je otvoren.



Računi Zagrebačkog holdinga mogu se bez naknade platnog prometa platiti u poslovnicama Holding centra:



- Ulica Grada Vukovara 41 (radno vrijeme: ponedjeljkom od 8 do 19 sati, utorak - petak od 8 do 16 sati)

- Dubečka 2 (radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7 do 14 sati)

- u mobilnoj poslovnici koja tri tjedna u mjesecu obilazi unaprijed definirane lokacije koje redovito objavljujemo na web-stranici te na poleđini jedinstvene uplatnice."

No, prema našim informacijama, istina je ipak bliža onoj s ulaza u GSKG. Naime, neslužbeno smo doznali da je doista bolest ugasila blagajne u Savskoj 1. Iako je u sjedištu GSKG-a puno šaltera, blagajne su na samo dva i na njima znaju raditi samo dvije zaposlenice. I obje ih je pokosila korona.

Ostali su šalteri za druge informacije, a zaposlenici koji rade na njima nisu obučeni za rad na blagajni, kaže nam sugovornik iz GKSG-a, stoga nitko ne može zamijeniti dvije oboljele blagajnice.