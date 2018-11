Grad Zagreb ima proračun od 9 milijardi 438 milijuna i 310 tisuća kuna. Kada se uračunaju svi rashodi i izdaci grada - za trošenje ostaje 7 milijardi i 670 milijuna kuna.Unatoč tome, zagrebačke škole se urušavaju od starosti, imaju azbest na krovovima i toalete bez osnovnih higijenskih potrepština.

Osnovna škola Jure Kaštelan ima niz problema, no najveći je ipak azbestni krov.

"Škola je stara preko 50 godina, ima svoje probleme, dotrajala je. Ima probleme sa statikom, temeljima. Dogovoreno je sa gradom da se krene u temeljitu rekonstrukciju objekta tako da će u sklopu toga biti riješen problem s azbestom", Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelan.

No đaci i njihovi roditelji bolju će školu dobiti tek uoči idućih lokalnih izbora jer će posao, prema planu, biti gotov 2021. godine. Žalosno je to, smatraju u oporbi, jer bi Zagreb za takve probleme sa školskom infrastrukturom trebao imati novca.

"Gradonačelnik grada Zagreba troši gradski novac na političku trgovinu, financira općine i gradove gdje onda pokušava vrbovati te načelnike u svoju stranku, a sa druge strane novac zagrepčana ne ulaže u ono što je po meni najpotrebnije", komentirao je Gordan Maras.



"Sada ima novi fetiš a to su spomenici. Spomenik domovini, 28 milijuna kuna, samo se jedan izvođač javio. Recimo prije 2 godine je bila u Legradu otvorena jedna škola za 110 učenika sa sportskom dvoranom, koštala je 11 milijuna kuna", rekla je Anka Mrak Taritaš.

Nezadovoljstvo i kod roditelja. Nerijetko nedostaje ono osnovno.

"Trebalo bi biti osigurano da imaju djeca ipak kad idu u WC papir, da imaju one osnovne stvari što moraju imati", govori baka osnovnoškolca, Anka Jelečanin.



Praksu da roditelji finaciraju ono što bi trebao osigurati grad iz ministarstva osuđuju. Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kažu kako takva dodatna izdvajanja roditelja nisu potrebna jer su osnivači dužni opremati škole i brinuti o njima.



Zabrinjavajuće je, smatra gradska oporba i to što se gotovo uopće ne koristi europski novac.



"Imate mogućnost povući bespovratna sredstva iz EU, on to ne radi. Znamo zašto ne radi. Ne radi iz razloga što onda posao ne mogu dobiti kumovi, prijatelji, prijateljevi prijatelji i iz razloga što vam se onda kontrolira svaka stavka", objasnila je Mrak Taritaš zašto Milan Bandić ne povlači novac iz EU fondova.



Gordan Maras zaključio je - "Vodim djecu svaki dan u školu i vidim kakva je situacija. Od inventara škole do zgrade, do toga da škola nema preko zime ni tople vode za djecu."

Grad Zagreb na naš upit o stanju o školama nije odgovorio.

