Trogirska Gradska uprava najavila je u petak da će prvi put za božićne blagdane financijski pomoći nezaposlenim osobama isplatom božićnice od 300 kuna kao znak solidarnosti zbog krize u kojoj se nalazimo.

"Božićnice za nezaposlene isplaćuju se prvi put kao mali znak pomoći i solidarnosti sukladno krizi u kojoj se kao društvo nalazimo", priopćila je trogirska Gradska uprava.

Božićnica za nezaposlene osobe s prebivalištem u gradu Trogiru, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a), ispostave u Trogiru, s datumom 30. studenoga 2020. je 300 kuna.

Grad Trogir će financijski pomoći i umirovljenicima isplatom božićnica: 400 kuna za umirovljenike s mirovinom do 1000 kuna, 300 kuna za umirovljenike s mirovinom od 1001 do 1700 kuna i 200 kuna za umirovljenike s mirovinom od 1701 do 2200 kuna, izvijestili su iz Gradske uprave.

Božićnice za umirovljenike i nezaposlene bit će isplaćivane od 1. do 21. prosinca, poručili su iz Gradske uprave.