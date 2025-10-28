Hrvatski grad u ozbiljnom problemu, vodila ga poznata SDP-ovka: Državna revizija otkrila niz nepravilnosti

Od 16 općina i gradova, čije je financijske izvještaje i poslovanje za 2023. godinu, pregledao Državni ured za reviziju, samo je Grad Sisak, kojeg je u to vrijeme vodila Kristina Ikić Baniček (SDP), dobio nepovoljno mišljenje.

Sisku je izraženo nepovoljno mišljenje o financijskim izvještajima zbog značajnih nepravilnosti utvrđenih u području računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja. Nepravilnosti su utjecale na netočno evidentiranje podataka u poslovnim knjigama i iskazivanje u financijskim izvještajima te predaju financijskih izvještaja i njihovu objavu na mrežnim stranicama nakon propisanog roka. Gradu je dano 24 naloga i preporuke.

Među 16 gradova i općina koje obuhvatila Revizija su Bakar, Nova Gradiška, Novalja, Opatija, Ploče, Senj i Trilj te općine Bibinje, Bilice, Klakar, Petrijanec, Primošten, Tar-Vabriga i Trnovec Bartolovečk. Revizija se pozabavila i dvama korisnicima gradskih proračuna – Javnom ustanovom Park-šuma Marjan iz Splita i Srednjom školom Zabok. Utvrđena su tri bezuvjetna, 14 uvjetnih i jedno nepovoljno mišljenje o financijskim izvještajima, dok je sedam subjekata dobilo bezuvjetna, a 11 uvjetna mišljenja o usklađenosti poslovanja.

Na uvjetna mišljenja utjecale su nepravilnosti u računovodstvu, naplati potraživanja, komunalnim djelatnostima, upravljanju imovinom, nabavi roba i usluga te sustavu unutarnjih kontrola. Utvrđeno je da pojedine jedinice nisu provodile javne natječaje, nisu uspostavile kontrole namjenskog korištenja sredstava, a strateški planovi i godišnji planovi upravljanja imovinom nisu doneseni ili provedeni. Ukupno je ovim subjektima dato 361 nalog i preporuka.

Državni ured za reviziju u utorak je dostavio Hrvatskom saboru 69 izvješća, uključujući 30 financijskih revizija, 16 provjera provedbe naloga i preporuka iz financijskih revizija te 23 provjere iz revizija učinkovitosti, a najviše nepravilnosti utvrđeno je kod Grada Siska i Hrvatskog lovačkog saveza.

Uvjetna mišljenja Ministarstvu poljoprivrede i Carinskoj upravi

Među financijskim revizijama, četiri se odnose na korisnike državnog proračuna - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo financija (Carinsku upravu), Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama te Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu.

Sva četiri subjekta dobila su uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima, dok su o usklađenosti poslovanja izražena tri uvjetna i jedno bezuvjetno mišljenje. Nepravilnosti su se uglavnom odnosile na računovodstveno poslovanje, planiranje rashoda, vođenje evidencije imovine te neprovedbu propisanih unutarnjih kontrola.

Kod Ministarstva poljoprivrede utvrđeno je da do obavljanja revizije, travanja ove godine, nije donijelo provedbene propise koje je trebalo donijeti do konca 2024.

Uz to, u Registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, koji Ministarstvo vodi i u kojem je obvezno provjeravati upisane podatke (a podatke upisuju Ministarstvo, jedinice lokalne samouprave, Grad Zagreb i županije) djelomično su sadržani nepotpuni i/ili netočni podaci o poljoprivrednom zemljištu danom u zakup, koncesiju ili na korištenje te Registar ne sadrži evidenciju naplate po ugovorima, odnosno podatke o plaćanju po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem-

U Središnjem registru državne imovine, za 172 nekretnine unesene pod korisničkom oznakom Ministarstva, nepotpuno su uneseni podaci o adresi nekretnine, zemljišnoknjižnom stanju i katastarskom stanju nekretnine, a nisu uneseni podaci o nazivu nekretnine, pojavnom obliku, vrsti imovine i površini.

Revizija je utvrdila da Carinska uprava nije izradila prijedloge nacrta više podzakonskih akata iz svoje nadležnosti te ih nije dostavila ministru financija na donošenje, a trebali su biti doneseni prije više godina.

Carina nije objavila informacije o besplatno dodijeljenoj robi

Carina nije na mrežnim stranicama objavila informacije o besplatno dodijeljenoj robi oduzetoj u prekršajnim postupcima; nije izradila obrazloženje općeg dijela financijskog plana niti na mrežnim stranicama objavila izmjene i dopune financijskog plana, kao ni polugodišni izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. Prekovremeni rad za 15 zaposlenika trajao je do 40 sati više od propisanog ograničenja godišnjeg broja sati (250 godišnje).

Financijskim planom Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2024. sredstva za financiranje pojedinih rashoda i izdataka nisu planirana (ni izvršena) u okviru propisanih računa Računskog plana. Agencija je za 2024. donijela Godišnji program rada i Godišnje izvješće o poslovanju, ali ne sadrže sve propisane elemente. Do vremena obavljanja revizije (svibanj 2025.) nije u Središnji registar državne imovine dostavila podatke o poslovnim prostorima i garažama koje koristi u Zagrebu i Osijeku, devet automobila te 324 garaže, 188 stanova i četiri poslovna prostora izgrađenih u okviru Programa POS niti je dostavila podatke o zemljištima ukupne površine 98 158 m2 koja su prenesena s jedinica lokalne samouprave na Agenciju (za potrebe izgradnje višestambenih zgrada za privremeno stambeno zbrinjavanje potresom pogođenog stanovništva te za provedbu Programa POS)

Kod neprofitnih organizacija, Hrvatskog lovačkog saveza i Sportskog saveza Grada Zagreba, izražena su suzdržano, odnosno bezuvjetno mišljenje. Hrvatskom lovačkom savezu suzdržano mišljenje dano je zbog neurednog vođenja knjiga i nedostatka revizijskih dokaza, uz 38 naloga i preporuka. Sportski savez Grada Zagreba dobio je bezuvjetno mišljenje.

Tijekom provjera provedbe naloga i preporuka utvrđeno je da je većina subjekata provela više od 70 posto ranije zadanih mjera, dok je oko 15 posto naloga i preporuka ostalo neprovedeno. Provedba je pridonijela točnijem iskazivanju financijskih podataka, boljem upravljanju imovinom i većoj usklađenosti poslovanja sa zakonima i propisima, a neprovedeni nalozi dostavljeni su Državnom odvjetništvu