podijeljena mišljenja

Šibenik pod videonadzorom, teško da će itko moći lagati gdje je bio: "Kamere sve vide"

U akciji i to stalnoj od 0 do 24 su i šibenske gradske vlasti. Tko je s kim, gdje i kada, krši li prometna pravila, provaljuje - radi bilo kakvu nezakonitu nepodopštinu? U Šibeniku teško da će itko više moći lagati gdje je bio, je li parkirao gdje nije smio i je li odložio otpad u kantu ili pokraj nje? Naime, Šibenik je dobio VAR sobu za komunalni nered i prometne prekršaje. Priča je to vrijedna gotovo dva milijuna eura.