Poginuli muškarac nije ni trebao ići raditi: "Nije se smjelo dogoditi da su ušli u prostor koji nije bio dobro osiguran"

Na mjestu nesreće u Trogiru je bila reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

"Cijelo popodne ovdje su bile sve nadležne službe, policija, ali i inspekcija rada. No očevid, kako nam je rekla direktorica marine je tek na pola. Iza 17 sati stiglo je pogrebno vozilo, očito je do tada tijelo bilo u zgradi. Dvojica stradalih radnika su bolje i pušteni su iz splitske bolnice", kazala je Preljvukić.

Istaknula je kako je razgovarala s direktoricom marine. "Ističe kako su svi odnosi s tvrtkom koja je angažirani na radovima na zgradi bili dobro regulirani s izvođačima. Izvođač je s područja Trilja. No, kaže kako ne može znati jesu li svi njihovi radovi bili kako propisi nalažu te jesu li odnosi s radnicima regulirani kako Zakon o radu traži", rekla je Preljvukić.

"Sigurno je da je došlo do propusta. Nije se smjelo dogoditi da su radnici ušli u prostor koji nije bio dobro osiguran, da se krovište urušilo pod njima. Ljudi govore kako se tragedija trebala izbjeći. Prijatelj preminulog je rekao da je on boravio kod njega, pomagao mu. Preminuli nije trebao ići raditi, ali je odlučio otići na more i zaraditi za svoj život", dodala je.

Preljvukić je zaključila kako će očevid reći gdje su napravljeni propusti i zbog čega se dogodila tragedija.

