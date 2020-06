Psiholog s Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić pojasnio je da su upravo ovogodišnji maturanti generacija koja je pod najvećim stresom. Ipak, smatra da se kriteriji za polaganje mature trebaju dodatno postrožiti.

Ova školska godina je specifična: prvo je bio štrajk, zatim online nastava, no Jokić ne misli da će to previše utjecati na ocjene maturanata na kraju školske godine.

"Vidjet ćemo što će biti s ocjenama i samim ispitima. Radi se o žilavoj generaciji koja će, siguran sam, uspjeti u onome što naumila, a to je pokazati svoje znanje na ispitima državne mature i uspjeti na upisu u visoko obrazovanje", napominje.

Mnogi maturanti kažu da su pod velikim stresom, roditelji ih tješe i poručuju im kako to nije ništa, no Jokić poručuje kako stres treba shvatiti ozbiljno.

"Završetak školske godine za sve generacije je stresna situacija, ali za ovu generaciju je to sigurno tako. Osim uobičajenog stresa imali su pandemiju, prelezak iz učionice u online nastavu, a u Zagrebu i potres. Ono što je doprinijelo tom stresu jest i neodgovornost politike, činjenicu da im nisu rekli hoće li biti tih ispita, kada će ih biti i hoće li im se vrednovati za upise.

Naše istraživanje pokazuje da je generacija učenika 2020. godine sigurno generacija pod najvećim stresom, ali kao što sam rekao, žilavi su to mladi ljudi koji će sigurno taj stres odmaknuti i uspijeti savladati", uvjeren je Jokić.

Smatra kako je dobro da je školska godina privedena kraju i da ona nije poništena. To je učinjeno zahvaljujući prosvjetnim djelatnicima, uvjeren je. Sada, kaže, treba misliti na iduću školsku godinu.

"Sada treba planirati iduću školsku godinu, predvidjeti što će se dogoditi jer su učenici doživjeli deficit u usvojenim znanjima. Treba misliti kako nadoknaditi ono što je propušteno“, napominje.

Generacija bez norijade, maturalne večeri, putovanja...

Ovo je generacija bez norijade, maturalne večere i putovanja. Jokić ne misli da će to utjecati na maturante što se ispita tiče, no utjecati će životno. "To su stvari koje će moći nadoknaditi. Ne treba ih žaliti, to su borci koji će pokazati svoje znanje", kaže.

Svaki deseti maturant na probnom eseju ili nije napisao dovoljno riječi, ili je prepisivao. Jokić objašnjava što nam to govori.

"To nam govori da obrazovna politika ne upravlja procesom državne mature već 10 godina. Nevjerojatna je jedna činjenica. Svi ti mladi ljudi, pod tolikim stresom, nisu zahtijevali da im se snize kriteriji, oni koji su zahtijevali da im se snize kriteriji su obrazovne vlasti.

Nevjerojatna je činjenica da Ministarstvo nije propisalo minimalni prag za prolaznost eseja. Činjenica je da 50 posto gimnazijalaca polaže, završava svoje obrazovanje polaganjem osnovnih razine ispita iz matematike, kada to čini 13,5% Pridoslovno - matematičke gimnazije, na ispitu iz matematike polaže i završava Pridoslovnu gimnaziju, a polaže osnovnoškolsku matematiku, onda se morate upitati što mi radimo s kriterijima, a njih bi trebalo povisiti kako bi došlo do toga da su usvojena znanja i vještine na razini koju ovo društvo zaslužuje", napominje.

Poruka maturantima

Jokić ima i poruku za maturante.

"Poruka je sljedeća, pogledajte dobar film, sjednite na bicikl, stavite slušalice na uši, danas nećete više ništa naučiti. Dug je ispitni period, i glavu gore. Malo još učiti, malo stisnuti, slijede ljepši, ljetni dani i siguran sam kao i njihovi roditelji i nastavnici, siguran sam da će ta glava gore učiniti to da su uspješni ne samo u ovim ispitima nego i svima onima koji ih još čekaju", poručuje Jokić.

