Policija je u subotu objavila šokantnu snimku oružanog napada na Markovu trgu u kojem je teško ranjen jedan policajac. Pročelnik Nacionalnog centra za psihotraumu Špiro Janović analizirao je ponašanje napadača.

Snimka je izazvala brojne rasprave o motivima, načinu izvršenja, ali i sve većoj radikalizaciji u hrvatskom društvu.

Ugledni psihijatar i pročelnik Nacionalnog centra za psihotraumu Špiro Janović analizirao je ponašanje napadača i odgovorio je li policija prije trebala objaviti snimku kako bi se spriječila razna tumačenja i nagađanja.

"Radi se o jednom šokantnom svjedočanstvu zločina. Snimka jasno pokazuje upornost u izvođenju, namjeru, ali i neiskustvo, te nemogućnost održavanja te namjere u suočenju s uzvraćanjem vatre policije", kazao je i dodao da nikada nećemo u potpunosti saznati motiv napadača.

"Amerikanci su radili brojne studije i zaključili da gotovo 80 posto takvih usamljenih vukova nisu politički motivirani, već se radi o njihovoj vlastitoj povrijeđenosti, njihovom unutarnjem problemu. Kod gotovo 35 posto radi se i o postojanju duševne bolesti", napomenuo je.

Psihijatar i dalje misli da se radi o vuku samotnjaku. "Uvijek je moguće da je to i neki vanjski utjecaj, dodatna radikalizacija, ali to će pokazati istraga", rekao je.

Copy cat efekt

Odgovorio je na pitanje je li policija prije trebala objaviti snimku kako bi se spriječila razna tumačenja i nagađanja.

"Dobro je da je ta snimka ovdje. Stvari koje su nepoznate uvijek ostavljaju otvorena pitanja, teorije zavjere. Ovako svatko može donijeti svoj sud", kazao je i komentirao je li moguć copy cat efekt.

"Nadamo se da se on neće dogoditi radi bezumnosti strašnog čina i tragičnog završetka", napomenuo je i dodao kako je ovaj strašni čin probudio sjećanja na neke druge tragedije poput one iz Domovinskog rata, pa na potres i na virus.

"Ljudi to teško podnose. Neki se bore protiv toga negacijom, neki se bore da to u njima stvara strah, strah budi bijes, pa onda to stvara mržnju. Mržnja se može nalijepiti i na one koji nemaju veze s tim činom", objasnio je.

Psihijatar je pozvao na zajedništvo među ljudima zbog govora mržnje u društvu.

"Imamo veliki potencijal za zajedništvo i želimo to. Sjetimo se dočeka reprezentacije. Pozvao bih ljude da budu dobri jedni prema drugima, da se okrenu prema budućnosti i rekao bih da nas zajedništvo može održati".

