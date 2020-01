U Zagreb stiže cijela Europska komisija. Dnevnik Nove TV otkriva što početak hrvatskog predsjedanja Europskom unijom znači za Hrvatsku i što nas sve očekuje.

Zbog velikog broja događaja na visokoj razini u Zagrebu će biti povećane mjere osiguranja. Zagrebačka policija upozorava i na privremene regulacije prometa. Posebne se gužve očekuju oko Međunarodne zračne luke, Nacionalne sveučilišne knjižnice te centra grada.

Osim svirke i večera, sljedećih nekoliko dana bit će razgovora i o političkim temama. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je da je u četvrtak veliki početak događanja. "Mi smo spremni, što se tiče logističkog prostora", kazao je i dodao da je zgrada knjižnice prekrasna i da joj se uvijek divi.

Uspješnost hrvatskog predsjedanja Europskom unijom mjerit će se i političkim mjerilom, navodi. "Postoji mjerljivost našeg utjecaja, iako mi jesmo neutralni posrednik, moći ćemo se zalagati za one politike koje su u interesu Europske unije - zajednice od 27 odnosno 28 država članica. Dakako, tu je i proširenje na jugoistok Europe - to je jedan od hrvatskih prioriteta", istaknuo je Grlić Radman.

Kako je rekao - postoji i gospodarska mjerljivost koja prati političku. "Što je politički i sigurnosno zemlja istaknutija, to joj raste i gospodarski rejting. Ova hrvatska Vlada je osigurala i ostvarila fiskalnu konsolidaciju. Od 2016. godine je prekomjerni proračunski manjak sve manji i mi bilježimo samo gospodarski rast", objasnio je Grlić Radman.

Hoće li Sjeverna Makedonija i Albanija uskoro početi pregovore?

Kad se govori o proširenju i Sjevernoj Makedoniji i Albaniji te datumu početka pregovora kazao je: "U utorak je predsjednik Vlade Andrej Plenković bio u Francuskoj, zemlji koja je na neki način blokirala pregovore i sigurno je smekšao Macrona. To se osjeća i mislim da je tu postignut jedan drugačiji i bolji pristup. Mi sada čekamo analizu Europske komisije do kraja mjeseca kako bi se utvrdila i dala analiza i načelno ponašanje u pravcu metodologije i sigurno da bi do ožujka Sjeverna Makedonija i Albanija mogle dobiti datum početka pregovora", naveo je Grlić Radman.

Dodao je da je premijer Plenković u utorak bio u Parizu, prije toga u Italiji gdje se susreo s premijerom, a sljedeći tjedan putuje u Berlin gdje će se održati Zeleni tjedan. "To je velika europska manifestacija, najveća i Hrvatska je zemlja-partner, a tamo će biti Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica, županije...", istaknuo je.

Britanija izlazi iz EU-a

Za vrijeme našeg predsjedanja Britanija izlazi iz Europske unije. "Hrvatska zadaća u tom poslu bit će priprema sporazuma o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Upravo danas je predsjednica Europske komisije Ursula von den Leyen u Velikoj Britaniji gdje će upozoriti da, do kraja mjeseca, sporazum o urednom izlasku mora biti ratificiran, a vrijeme tranzicije do kraja godine je ostalo vrlo malo", kazao je Grlić Radman i dodaje da ne zna hoće li Britanci zatražiti novo produženje rokova izlaska.

"Moraju se utvrditi prioriteti. Mi ne možemo sporazumom o budućim odnosima obuhvatiti sve, ali svakako moramo ona područja na koja se mogu osloniti međunarodni trgovački sporazumi", objasnio je.

Važnost hrvatskog predsjedanja Europskom unijom vidi u ugledu. "Trebamo biti ponosni da je Hrvatska nakon trideset godina priznata, suverena i jedna ljepotica u međunarodnoj zajednici, utjecajna, za nju svi znaju, ne samo preko sporta nego i preko naših uglednih dužnosnika, političara, ali i preko hrvatske Vlade koja jamči prosperitet, budućnost i socijalnih boljitak Hrvatske i hrvatskih građana", zaključio je Grlić Radman.

