Zadranki Dragici Vukić (71) odlazak na groblje prije 15-ak dana pretvorio se u moru koja joj je promijenila život.

Na groblju Belafuža doživjela je bizarnu nesreću – pod nogama joj se urušila betonska ploča, zatvarač grobnice nepoznata vlasnika, nakon čega je upala u unutrašnjost i tamo s ozljedama ostala zarobljena oko sat vremena.

"Kad sam sve obavila na grobu, krenula sam par koraka unatrag prema susjednoj grobnici i stala kako bih se prekrstila pa krenula dalje. U tom sam trenutku samo osjetila nešto čudno pod nogama i začula pucketanje. Prije nego što sam se uopće uspjela pomaknuti, ispod mene se otvorila zemlja. Pukla je ploča koja zatvara grob i ja sam upala unutra", priča Zadranka za Novi list.

Oko 14 sati tog su dana iznemoglu ženu, što zbog bolova i crpljenja snage da se održi iznad površine, što zbog silnog straha, naišli slučajni prolaznici, sredovječni bračni par.

"Žena je povikala 'Gospođo, jeste li Vi živi?', a muškarac je samo rekao 'Trči, trči!' On mi je prišao, a ona je otišla po pomoć. Ubrzo su stigla dva zaposlenika s groblja pa su me nekako izvukli. Nije bilo lako jer sam ja teška, a taj otvor je dosta uzak. Odveli su me do svojih prostorija i tamo polijevali vodom, da mi speru zemlju s lica i ruku, a onda je došla i Hitna pomoć. Svima koji su mi pomogli neizmjerno sam zahvalna, ali sam ogorčena što me nitko iz tvrtke Nasadi, koji su odgovorni za održavanje groblja, nije nazvao da me pita kako sam i trebam li što sve do prekjučer", priča Zadranka.

Odvjetnik Frane Grbić predao je prijedlog za osiguravanje dokaza pred Općinskim sudom u Zadru, nakon čega će za svoju klijenticu Dragicu Vukić podnijeti i tužbu za naknadu štete koju je zbog pada na groblju Belafuža pretrpjela.

"Vidjet ćemo tko je odgovoran za taj poklopac koji je pukao. On se nalazi na dijelu kojim se prolazi i prekriven je šljunkom. Kad utvrdimo je li to vlasnik ili tvrtka Nasadi, ići ćemo u parnicu", kazao je Grbić.