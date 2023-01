U unutrašnjosti i na Jadranu bit će promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, a u višem gorju susnježicom i snijegom kojih bi s padom temparature moglo biti i u nizinama osobito sjeverozapadne Hrvatske, prognoziraju u četvrtak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Snijeg je moguć ponegdje i uz obalu sjevernog Jadrana. Na kopnu će puhati povremeno umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

U Dalmaciji će puhati umjeren do jak, na udare i olujan južni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu umjerena do jaka bura bit će u jačanju. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 1 do 7, na Jadranu između 7 i 13 Celzijevih stupnjeva.

Žuto upozorenje izdano je i za veći dio obale, u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji zbog vjetra, snijega i poledice te u Istri, na riječkom području, Kvarneru i podvelebitskom dijelu zbog grmljavinskog nevremena. Za jug Hrvatske izdano je narančasto upozorenje zbog mjestimice vrlo jakog pa i olujnog juga.

Za dijelove Hrvatske izdana su upozorenja Meteoalarma. Naime, za zagrebačku i karlovačku regiju izdano je žuto upozorenje zbog snijega i poledice, a moguće je i pet do 15 centimetara snijega. Za gospićku regiju koja uključuje i Gorski kotar također je proglašeno žuto upozorenje zbog snijega i poledice, ali upozoravaju na mogućnost da padne više od 15 centimetara snijega.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i obrnuto, poručuju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravajući na zimske uvjete u Gorskom kotaru.

Napominju i kako je prometna nesreća na autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče na 369. kilometru između čvorova Vučevica i Dugopolje u smjeru Dubrovnika te na 386. kilometru između čvorova Bisko i Dugopolje u smjeru Zagreba, a vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine.

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče; Jadranska magistrala (DC8); državna cesta DC1 Karlovac-Knin-Split; Krčki i Paški most te Most dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici, a vrlo jaka kiša mjestimice u Dalmaciji. Mogući su odroni. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Bosiljeva II i Kikovice vožnju otežava i usporava snijeg i jak vjetar. Ponegdje ima magle. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima.

HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru te pojedinim cestama u Lici, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo II i Kikovica te državnu cestu kroz Gorski kotar (DC3) Zdihovo-Delnice-Kikovica.

Zbog vode na kolniku zatvorene su pojedine ceste u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Večeras od 20 sati do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan, u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1.

Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na cestama u Gorskom kotaru i Lici.

Zbog vjetra u prekidu su trajektne linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, kao i katamaranske linije Ubli-Korčuča-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Korčula-Hvar-Split i Jelsa-Bol-Split te brodska linija Komiža-Biševo.