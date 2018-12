Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj Mate Radeljića kazavši da je neprimjereno i neobično da jedan od savjetnika predsjednice Kolinde Grabar Kitarović dovodi u pitanje njenu odluku da ga razriješi.

Predsjednica je ovih dana razriješila dužnosti Matu Radeljića, nakon čega se on oglasio priopćenjem kako mu je djelatnik Sigurnosno-obavještajne agencije prijetio da bi se mogao zaletjeti u njega autom ako pokuša naštetiti rejtingu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

"Vrlo je neobično pa i neprimjereno da jedan od savjetnika to dovodi u pitanje, ponaša se kao dužnosnik s izbornim legitimitetom, a njega je ipak imenovala Predsjednica, i njeno je pravo imenovati i razriješiti. Jako bode u oči da sada različiti medijski manipulatori i širitelji mržnje vrše strašan pritisak na Predsjednicu, praktički je ucjenjuju da će ako makne jednog savjetnika ostati bez potpore dijela birača. To je vrlo znakovito i dosad nije bio viđen takav fenomen, da se predsjedničina pozicija uvjetuje ostankom jednog savjetnika, a to ide baš kroz određene medije koji su i do sada bili glavni zagovaratelji distanciranja predsjednice od Vlade, pa i od HDZ-a", rekao je Jandroković, piše Večernji list.

Predsjednik Sabora naglašava da o Radeljićevim optužbama nema nikakvih spoznaja, no iz osobnih iskustava s djelatnicima SOA-e može reći da su uvijek bili vrlo profesionalni te da su se ponašali u skladu da sa svojim zakonskim ovlastim.

"Vidljivo je iz svih medijskih napisa da je navedeni savjetnik bio taj koji je poticao sukob između predsjednika Vlade, Vlade i predsjednice države, sad postaje potpuno jasno da sukobe nije inicirala Vlada niti HDZ, nego da je to bila jedna osmišljena politika koja je željela izazivati stalne sukobe i napetosti između predsjednice i Vlade odnosno premijera", smatra jandorković.