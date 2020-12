Zorina mast proglašena je HIT proizvodom 2020. godine. To za mladog poduzetnika iz Dugopolja Gorana Čipčića znači da je sa SPAR-om Hrvatska sklopio ugovor na dvije godine, dobio posebnu promociju i proširenje prodaje na sve poslovnice trgovina SPAR i INTERSPAR diljem Hrvatske. Otkrio nam je kako se osjeća sad kad su se slegli dojmovi.

''Biti proglašen HIT proizvodom 2020. godine za mene predstavlja veliku odgovornost i smatram da sam dobio određeno vrijeme u kojem moram dokazati zbog čega je Zorina mast izabrana kao HIT proizvod cijelog projekta Startaj Hrvatska'', kazao je Goran, koji je gledatelje osvojio svojom ljubavlju prema baki. Upravo je ona na njega prenijela recepturu za mast koju je naslijedila od svoje majke. Zorina mast, kako ju je Goran nazvao, mast je za njegu nadražene kože po koju su iz cijelog svijeta dolazili još kod Goranove bake Zore. Kako bi za se nju čulo u cijeloj Hrvatskoj, Goran se prijavio na projekt Startaj Hrvatska i odlučio zasukati rukave. Za potrebe projekta trebao je izraditi osam tisuća komada Zorine masti, a sve je to u konačnici uspio proizvesti sam.

Zorina mast je HIT proizvod 2020. Foto: Nova TV

Goran se prisjetio prvog dolaska SPAR delegacije u Dugopolje

''Prvenstveno mi je drago zbog babe zato što smatram da sam uspio na cijeli njezin trud, cijelu njezinu priču i pomaganje ljudima staviti pečat.'', rekao je Goran te otkrio da nikome nije želio telefonom priopćiti sretnu vijest: ''Tako i babi, babi nisam ništa govorio, nego sam jednostavno odlučio pojaviti se s koferom i diplomom iTaj pogled, taj osmijeh, ta toplina koju sam osjetio… Ja ulazim u kuću, baba stoji na hodniku, okreće se, gleda, vidi mene s diplomom u ruci.''

Projekt Startaj Hrvatska donio mu je mnogo toga, uključujući i mnoštvo trenutaka za pamćenje. No jedan je događaj posebno ostao zarezan u Goranovu sjećanju. ''Kad je projekt počeo, zvali su sa svih strana, recimo da tad polako ulaziš u neki ozbiljni svijet. No najljepše i najsmješnije iskustvo mi je bilo kada je došla delegacija SPAR-a u kontrolu. Oni su došli k babi i očekivali su da im pokažem pogon. Ja nisam imao ništa, bio sam u konobi. Bio sam svjestan toga da ću ja njima morati pokazati konobu. Ne znam kakvu su oni sliku imali u svojoj glavi. Desetak minuta nakon što su došli, idem im ja pokazati pogon, svoj mali pogon. Odveo ih ja u konobu i kad je delegacija ušla unutra, a kraj njih stoji pršut, slanina, suho meso. Ja sam se sam sebi smijao, a nekako vidim da se i oni sami pitaju gdje su to došli. Doslovno sam krenuo iz nule i ono što su mi oni pomogli i savjetovali, jednostavno kao da mi je s neba palo sve. Podrška mi je puno značila, a sam pristup i njihov profesionalizam prema meni i to strpljenje, ta podrška, jednostavno ta vjera u mene i proizvod, to mi je stvarno puno, puno, puno značilo'', prisjeća se Goran.

Goranova konoba prije početka projekta Foto: Nova TV

Najveći stres stvarala mu je dokumentacija

U tih gotovo godinu dana bilo je i mnogo izazova. Najviše glavobolja Goranu je zadala dokumentacija. ''Odmah sam u startu rekao: 'Daj Bože da mi pare budu najveći problem.' Do para se uvijek može doći i snaći, imam prijatelja, ima dobrih ljudi, ali ovako te neke stvari koje su ti potrebne, pogotovo kod dokumentacije, jednostavno stvaraju nervozu hoćeš li ti to stići do određenog trenutka. Malo sam kasno predao stvari i nismo imali puno vremena da se to riješi, a imao sam određeni termin i datum do kojeg sve to moram riješiti. Kad je došao 6. mjesec, a prije toga se dogodila korona, fali djelatnika, nekako ta nervoza i strah hoće li se to uspjeti riješiti, hoću li ja to stići sve to skupa realizirati.''

Ipak, Goran je sve uspio realizirati na vrijeme i time si otvoriti novo poglavlje u životu. ''Što se tiče Zorine masti i njezine budućnosti, smatram da sam napravio dobre temelje da Zorina mast pronađe svoj put kojim bi najviše zasjala. Sam projekt dao je veliki značaj tome, a mislim da je sad na meni da to i dalje iskoristim na pravi način i predstavim svima onima kojima je Zorina mast potrebna na koji način funkcionira i koje zlato stoji u njoj'', kazao je za kraj Goran.

Goranov pogon za proizvodnju danas Foto: Nova TV

