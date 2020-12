Pobjednik prve sezone Startaj Hrvatska je Goran Čipčić. Njegova Zorina mast postala je HIT proizvod 2020., a pobjedu je posvetio svojoj baki, koja je na njega prenijela svoju obiteljsku recepturu.

Goran je za projekt Startaj Hrvatska stavio sve na kocku. Odustao je od fakulteta i unatoč negodovanju cijele obitelji uložio sve što je imao da bi uspio u poduzetništvu. Njegovi su počeci bili veoma izazovni jer osim recepture nije imao ništa.

''Nakon cijelog ovog iskustva koje mi se dogodilo u godinu dana, mislim da sam pokazatelj svima da je najbolje ustrajati u svojoj ideji bez obzira na to koliko malo ljudi vjeruje i u tu ideju i u tebe kao osobu. Jednostavno treba gurati neki svoj film, gurati neki svoj cilj u glavi i to je to'', rekao je Goran nakon što mu je Predsjednik uprave SPAR Hrvatska Helmut Anton Fenzl obznanio da će s njim potpisati ugovor na godinu dana.

Predsjednik uprave SPAR Hrvatska Helmut Anton Fenzl prvo je Goranu obznanio da će s njim potpisati ugovor na godinu dana. (Foto: Nova TV)

Proglašenjem Zorine mastiGoran je dobio

''Zaledio sam se cijeli. Kao da su u meni ostale samo kosti, kao da sam cijeli izašao van. Ova potvrda da je Zorina mast HIT proizvod 2020. je… želim babi pokazati da ću ostati isti i kad nje ne bude. Baba, ovo je za nas!'' rekao je kroz suze Goran.

Sreća babe Zore bila je Goranu najveća motivacija

''Dok sam radio i studirao, nisam bio sretan, nisam mogao pronaći sebe. Jedne večeri ležao sam u krevetu, to neću zaboraviti cijeli svoj život, i kao da mi je s neba palo – babina krema, može se tu nešto napraviti'', rekao je Goran na početku projekta. Kada je savladao recepturu, nitko ga više nije mogao zaustaviti.

Zorina mast nastala je prema tradicionalnoj recepturi koja se generacijama prenosi s koljena na koljeno u Goranovoj obitelji. To je mast koja njeguje nadraženu kožu, a po nju su iz cijelog svijeta dolazili kod bake Zore kad je Goran bio tek dječak.

''Učinit ću babu sretnom i ponosnom i znat će da nisam neki vjetar koji samo leta vamo-tamo'', rekao je Goran ugledavši Zorinu mast na policama SPAR-a. Narudžba od osam tisuća komada Zorine masti za njega je značila da mora unaprijediti cijelu proizvodnju. No sve je to zahtijevalo velike financijske izdatke za koje nije uvijek bilo prostora. ''Samo bi me jedna stvar sad spasila, a to je punilica. Toliko sam se zadužio da si je ne mogu priuštiti. Sad sve kutijice moram polako, polako puniti.''

Iako je njegova obitelj u startu bila skeptična, pa tako i baka Zora, kad su vidjeli koliko je Goran uporan, svi su mu odlučili pomoći. ''Određeni period, pogotovo otkad su moji u kući shvatili da se ovo događa i u kakvoj sam situaciji, svi navijaju za mene. Jednostavno mislim da ne mogu ne uspjeti.''

Svojom upornošću i iskrenošću Goran je osvajao sve oko sebe

Osim gledatelja i kupaca Goran je u prodaji jedan na jedan osvojio i svog tajnog kupca. Davorin Štetner, poduzetnik i poslovni anđeo, za njega je rekao: ''Goran ima izvrstan pristup kupcu, zrači pozitivom, zrači samosvjesnošću, nekom upornošću i mislim da je on odlučan kad vidi kupca da će mu prodati taj proizvod. Vidim da je on jako uporan u tome da uđe u biznis samostalno, napusti sve. Moraš imati nekakav mali pomak u glavi i mislim da je ta upornost to što čini razliku.''

U finalnoj epizodi Predsjednik uprave SPAR Hrvatska Helmut Anton Fenzl poručio mu je: ''Svi moji kolege hvale te da si bio otvoren, preaktivan, da si odradio sve zadatke i zato ti dajemo daljnju podršku.'' Nedugo nakon toga upravo je Fenzl Goranu i svim ostalim kandidatima obznanio i da je Zorina mast postala HIT proizvod 2020. godine.

Goran Čipčić pobjednik je prve sezone Startaj Hrvatska (Foto: Nova TV)

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.