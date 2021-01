Godinu dana od teške nesreće u hrvatskom ratnom zrakoplovstvu - nije poznato zbog čega se u moru kod Zablaća srušio vojni helikopter i poginula dvojica vrsnih pilota. Još uvijek se istražuje je li uzrok pada vojne letjelice tehnički kvar ili ljudska pogreška.

Trebala je to biti vježba poput mnogih koje su prolazili. Ali let za pilote Tomislava Baturinu i Marina Klarina, posadu jednog od dva vojna helikoptera s kojim su letjeli u paru - bio je koban.

Srušio se u more između otoka Zlarina i Zablaća. Što je na putu do splitske Lore pošlo po zlu - ne zna se ni godinu dana od tragedije.



U Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru opet ponavljaju da je istraga u završnoj fazi. Utvrdili su da je helikopter bio ispravan i održavan u skladu s pravilima. Iako smo ih to nekoliko puta tražili, baš nitko u sustavu o tome ne želi govoriti pred kamerom Dnevnika Nove TV. Poručuju da nisu u mogućnosti udovoljiti tom zahtjevu.

Olupina se još uvijek vještači

Njihovu priču do kraja ne potvrđuje odgovor iz šibenskog tužiteljstva. Za Dnevnik Nove TV kažu: izvučena olupina još se vještači.

"Uzete su izjave od svih osoba za koje je proizašlo da mogu imati korisna saznanja o okolnostima pada helikoptera i tehničke ispravnosti. Pribavljena je i tehnička dokumentacija, te izvršena kontrola ispravnosti svih dijelova helikoptera. Dovršetkom izvida i provedenim vještačenjem utvrdit će se okolnosti oko tehničke ispravnosti helikoptera i što je uzrok pada", poručuju.

Nema službenog pojašnjenja ni potvrde je li, u slučaju ispravnosti letjelice, do nesreće došlo zbog ljudske pogreške i nedovoljne obuke pilota. Zna se da je posada srušenog helikoptera letjela nisko - gotovo uz razinu mora.

"Letio na visini brišućeg leta"

"Letio je na visini brišućeg leta, a što se tiče ovakvih podataka i izlaženja u javnost, ja bi se zasada suzdržao", kazao je pukovnik Mario Počinok, glavni vojni zrakoplovni istražitelj 28. siječnja 2020. godine i dodao da je brišući let, po definiciji, od 0 do 100 metara.

Od baze u Zemuniku do pada - prošlo je samo 38 minuta. Preko radioveze piloti nisu signalizirali tehničke probleme. Pomoć u istrazi nudili su i Amerikanci od kojih je Hrvatska nabavila helikoptere. Uzroke pada utvrđivala su čak dva Povjerenstva.

"To je bio jedan od tehnički najboljih helikoptera koji smo imali, a rekao sam vam. 500 sati otkako je proizveden, to je u našem svijetu - novo", objasnio je brigadni general Michael Križanec, zapovjednik HRZ-a 27. siječnja 2020. godine.

Let iz helikoptera nije sniman. Što su sve civilnim i vojnim istražiteljima ispričali jedini stvarni svjedoci - piloti iz drugog helikoptera nitko zbog istrage koja traje - ne otkriva. Baš kao što ni nakon godinu dana ne žele žuriti sa zaključkom zašto je let Kiowe 327 - bio koban.

