Zadivljujuća priča o talentu i ustrajnosti. Grupa gluhonijemih glazbenica uči nas da ne smijemo odustati od naših snova. One ne čuju, ali glazbu osjećaju tijelom i vibracijama. 13. kolovoza na Peristilu u Splitu pripremaju pravi glazbeni spektakl.

Iako ne čuju, glazbu osjećaju cijelim svojim tijelom.

"Violina je promijenila moj život. Sviram jer volim violinu i osjećam se sigurno i sretno", znakovnim su nam jezikom kazale violinistice Đurđica Šakić i Tajana Kovačević.

"Ja do svoje 41. godine nisam nikada vidjela violinu ni dodirnula nikakav instrument, a danas uz pomoć violine mogu osjetiti i svirati glazbu“, kazala nam je voditeljica projekta Đurđica Šakić.

Njihova glazba bit će dio velikog događaja za hrvatsku kulturu i književnost - obilježavanja petsto godina od tiskanja Judite Marka Marulića u Splitu. "Njegova Judita, tiskana prije petsto godina u Veneciji kao knjiga, a napisana dvadeset godina prije, u Splitu, je prva knjiga tiskana na hrvatskom jeziku“, podsjetio je Nediljko Matić iz udruge Hrvatsko zajedništvo.

Na koncertu će zasvirati i studentica klasične gitare u Weimaru, Lucija Štivčević. Udruga hrvatskog zajedništva financijski joj pomaže u obrazovanju, pa na taj način, kaže, svoje slobodno vrijeme i koncentraciju može u potpunosti usmjeriti na studij i daljnji napredak.

Za veliki koncert u kolovozu na Peristilu priprema se i violinistica Dora Maganić. Svira od svoje osme godine, a ovaj nastup za nju ima i posebno značenje. "Baš me veseli zato što će ljudi koji imaju poteškoće prezentirati svoje mogućnosti“.

Otac hrvatske književnosti zasigurno bi bio sretan jer rođendan njegove Judite trebao bi pomoći gluhonijemim učenicima da se ponovno vrate u školske klupe koje je uništio potres. One to jedva čekaju i to kako govore "zbog društva, prijateljstva i učenja sviranja violine“.

"Morate biti gluhi kako bi to osjetili"

Ako želite pomoći, donacije za povratak gluhonijemih učenika u školu ''Slava Raškaj'', organizira Udruga Hrvatsko zajedništvo. Ispred škole u koju se ne može ući razgovarali smo sa predsjednicom udruge Europski art centar Jastrebarsko, Renatom Novoselec koja je i sama podučavala gluhe učenike.

"Povratak u učionice mojim učenicima i meni znači jako puno. Violina je mojim učenicima puno više od instrumenta. Ona je njihov prozor u svijet, snaga, utjeha i perspektiva u bolji život“, kazala je.

Ispričala nam je i kako je došla na ideju da gluhim osobama približi glazbu i kako je otkrila metodu kojom to može napraviti.

"Ta ideja je u meni rasla otkad sam bila djevojčica. Nakon deset godina istraživanja pronašla sam način kako im omogućiti učenje glazbe. Već šest godina ju provodim i daje sto posto rezultate uspješnosti. Preko pedeset mojih učenika je tako naučilo glazbu.

Mi smo kao ljudi rezonantna kutija koja fenomenalno osjeća valove i vibracije violine. Morate biti gluhi kako bi to osjetili kažu moji učenici. Ali osjećaj je fascinantan, oni ne mogu stati svirati i ponekad su hipnotizirani dok sviraju violinu", objasnila je.

Kazala je i da nastavlja s istraživanjem o utjecaju glazbe na gluhe osobe. Rezultati se čekaju, no već postoje neki zaključci.

"Proveli smo prvo takvo istraživanje u svijetu, na čujućim i gluhim osobama. Rado ćemo podijeliti rezultate s vama, a prvi rezultati pokazuju da gluhe osobe puno jače osjećaju glazbu i violinu, što nas fascinira i to znači jednu revoluciju za 466 milijuna nagluhih i gluhih ljudi u svjetu. To je njima novi pravac u kulturi, ali to je i novi pravac u kulturi glazbe“, zaključila je Novoselec.

