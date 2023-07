Dnevnik Nove TV uživo iz vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama: "Današnji dan će biti upisan povijesnim slovima"

"Današnji dan će biti upisan povijesnim slovima u vatrogasnoj bazi u Divuljama s obzirom da u subotu nije zabilježen niti jedan požar na području cijele Republike Hrvatske. Ovdje reporteri na više od 115 kamera uživo mogu pratiti sliku iz županija od Istarske, Primorsko-goranske, Zadarske, Šibensko-kninske pa sve dolje do Dubrovačko-neretvanske. Dakle, riječ je o najmodernijim kamerama koje mogu zumirati sliku i do deset kilometara. Ovdje je također novi sustav koji je vatrogascima od velike koristiti. Oni u stvarnom vremenu mogu gledati smjer vjetra, kako i na koji način dolazi", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV, Domagoj Mikić.

"Godina 2022. i 2023. zaista su neusporedive po broju požara. Prošle godine u istom ovom razdoblju promatranom do 27.7. imali smo oko 54 000 hektara opožarene površine, a ove godine 3636 hektara, dakle neusporedivo manje. Broj požara je bio nekakvih 1870, a prošle godine 6389, dakle, neusporedivi su podaci. Ili broj letova kanadera na požarima je bio manji za 70 posto u odnosu na prošlu godinu", rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.

"Da nisu bila ova tri malo veća požara zapravo se ni ne bi znalo za požare u ovoj godini. Tome je doprinijela kišna sezona, međutim stvorilo se mnogo gorive mase što se vidjelo i na ovom požaru na Čiovu, na Grebaštici i na požaru u Župi dubrovačkoj gdje se požar se vrlo brzo širi, vrlo je bio opasan, prijetio je kućama i ono što je najbitnije da ovom požaru nije bilo ozlijeđenih", dodao je.

Na pitanje reportera od kolike su pomoći moderne kamere pomoću kojih iz dežurnog centra vatrogasci mogu pratiti situaciju u nekoliko županija Tucaković je odgovorio: "Apsolutno ove kamere daju veliku pomoć vatrogascima posebno dežurnima. One su spojene u županijske vatrogasne operativne centre, u Državni vatrogasni operativni centar, rano otkrivanje, brza reakcije, to je ono što možemo pratiti ovdje i naravno da nam uvelike pomažu. Vidjeli smo i jučer brzo otkrivanje počinioca, dakle kamere puno pomažu."

"Cijelo vrijeme i jedinice lokalnih samouprava i vatrogasci u DVD-ima, u javnim postrojbama na županijskim razinama, na državnoj razini pa do onih promotivnih aktivnosti hrvatskih šuma, svi poduzimamo one preventivne mjere pa do preventivnih nadzora i inspekcija zaštite od požara. Upozorenja, ne paliti vatru, a ona je i zabranjena kada ulazimo u glavni napor protupožarne sezone. Zabranjeno je i paljenje otvorene vatre i odlaganje žara na otvoreni prostor, to su sve upozorenja kojih se ljudi očigledno ne drže ili zaborave. To se stječe i edukacijom i slušanjem obavijesti i emisija i svega onoga na što vatrogasci upozoravaju", istaknuo je Tucaković.

Glavni zapovjednik prokomentirao je loše uvjete u kojima su pojedini vatrogasci primorani raditi.

"Ja bi prije svega rekao da su vatrogasci heroji, ali oni rade svoj posao, zaista pomažu svojim ljudima, naravno ovo nije lijepo za vidjeti što smo vidjeli. Ja mogu svaki dan doći, nije nikakav problem, možemo se naći, samo ne može ni glavni zapovjednik baš sve one takve stvari rješavati. Dobro ako bude trebalo, pokrečit ćemo, zastrugat ćemo, pomoći ću im i to je to, ali naprosto postoji grad, županija i država.

"Ja sam uvijek za povećanje naknada jer posao koji vatrogasci rade se ne može platiti, ali sjetimo se i vatrogasca u kontinentalnom djelu Republike, sjetimo se olujnog vremena kada rade dobrovoljni vatrogasci i nema plaćanja. Međutim, ja ću se ovdje sigurno zalagati, ali evo i Vlada je rekla da će pomoći i da ćemo u narednom periodu naći rješenja gdje će se povećati plaće. Manji je nešto broj, nekih desetak posto u odnosu na prošlu godinu, to je istina. Mi nadoknađujemo da dislociramo ljude izravnom dislokacijom i zapravo uvijek budemo na usluzi i pružimo sigurnost našim građanima.

