Šef Sindikata policijskih službenika: "Milina je imao znatno veću plaću od samog ministra i premijera"

Glavni ravnatelj policije u sukobu je interesa. Tako je odlučilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Nikola Milina, naime, kao državni dužnosnik koristio je naknade poput božićnice, regresa ili darova za djecu, iako na to nije imao pravo.

Iz Kabineta ministra Božinovića kažu da glavni ravnatelj policije uz obavljanje dužnosti glavnog ravnatelja policije svakodnevno obavlja i policijske poslove te primjenjuje policijske ovlasti, zbog čega bi uz obveze i odgovornosti koje proizlaze iz statusa policijskog službenika trebao imati i sva prava koja ostvaruju i drugi policijski službenici.

Napominju, dakle, da glavni ravnatelj policije nije konzumirao niti jedno pravo kao državni dužnosnik te da su svi dosadašnji ravnatelji policije ostvarivali sva prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Pročitajte i ovo Bez pardona Političari jeli, pili i organizirali svadbe sve na naš račun: Pogledajte koliko je tko potrošio

Kako na ove vijesti reagiraju oni koji su Milinu i prijavili uživo s terena donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

"S nama je čelnik Sindikata policijskih službenika. Dvije godine nakon prijave, stigla je odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ima li bar malo mjesta zadovoljstvu nakon dvije godine", izvijestila je reporterka.

"Naravno da nema mjesta zadovoljstvu s obzirom da je Povjerenstvu trebalo čak dvije godine da utvrdi nepravilnost. Isto tako je doza sumnje zbog čega to tako dugo traje. Nije utvrđena nepravilnost za plaću gdje je šteta puno veća, procijenili smo oko pola milijuna kuna. Definitivno je utvrđeno da je Nikola Milina zlorabio svoj položaj i ovlast na način da je stekao protuimovinsku korist na štetu državnog proračuna", poručio je Mario Puškarić, predsjednik Sindikata policijskih službenika.

Obaviješten i USKOK

"USKOKU je podnesena prijava nakon što je mijenjana uredba o plaćama gdje je Milina mogao utjecati i obavijestiti premijera i ministra da postoji problem s njegovom plaćom i da se konačno specificira je li on u konačnici dužnosnik ili policijski službenik. Nisu ustrajali u tome i dalje je ta Uredba o plaćama policijskih službenika prešla preko njegovih ruku.

Nakon toga smo USKOK-u prijavili nepravilnosti. Isto tako smo prijavili taj cijeli slučaj unutarnjoj kontroli MUP-a od koje nema niti slova, a niti od USKOK-a. Sad očekujemo nakon ovoga da će USKOK konačno reagirati jer evidentno postoje elementi kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti", objasnio je Puškarić.

"Zapravo je razlika u plaći. Nikola Milina je crpio plaću kao policijski službeni, a zapravo je zakonom propisano da je on državni dužnosnik, gdje je točno propisan njegov koeficijent 5,5. On je crpio plaću kao policijski službenik i sve dodatke na plaću kao policijski službenik. Nije to mogao raditi s obzirom da zakon jasno propisuje da on kao državni službenik mora postupati u javnom interesu. Dakle, ne smije sebi pribaviti nekakvu nematerijalnu imovinsku korist, niti smije zlorabiti svoj položaj u tom segmentu", istaknuo je.

Pročitajte i ovo Neredi navijača Nakon Torcidinog napada na policiju, reakcije iz Hajduka još nema: "Svi se boje reagirati, na tom području jedino Katolička crkva ima veći utjecaj"

"Utvrdili smo na način da smo usporedili imovinske kartice Nikole Miline, Davora Božinovića i Andreja Plenkovića iz kojih se jasno vidi da Nikola Milina ima znatno veću plaću od samog ministra i premijer", napomenuo je Puškarić.

"Dodajmo još kako je prije otprilike stigao odgovor MUP-a u kojem stoji kako glavni ravnatelj policije još uvijek nije dobio pisani odgovor Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te kada ga dobije tada će poduzeti sve moguće i potrebne radnje. Za kraj recimo da je računica prilično jednostavna. Kazna je 600 eura, a zaradio je 3300 eura. Čak i kada i ako plati tu kaznu ostaje mu 2700 eura", zaključila je Kopčić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.