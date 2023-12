HGSS i noćas traga za jednim ribarom: Na što posebno treba paziti kada se zimi izlazi na more

Nesreće na moru nažalost nisu rijetkost, a više o ovoj potrazi od predstavnika HGSS-a Bartola Bobića otkrila je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

"Nacionalna središnjica za usklađivanje i spašavanje na moru Rijeka sinoć je uputila poziv za pomoć nama za nestalom osobom koja je ispala iz brodice. Na terenu su bile pomorska policija, lučka kapetanija i hrvatska gorska služba spašavanja. Osoba je nestala na području Paga. Mi smo uz pomoć bespilotnog sustava pretraživali područje i u trenutku dolaska spašavatelja na teren zaprimili dojavu da su ronioci pronašli tijelo nestale osobe", ispričao je.

I trenutno se traga za nestalom osobom.

"Na području između Nina i Vrsi pronađena je brodica nestalog ribara, ali njega nema."

Zimski ribolov je iznimno opasan posebno noću.

"Za sve one koji izlaze na more u zimskim uvjetima ključno je da su dobro pripremljeni i da budu svjesni opasnosti na moru. Preporučujemo korištenej odgovarajuće odjeće i opreme za more, praćenje prognoze, da na more ne idu sami i da nekome od poznanika navedu rutu na koju idu", poručio je Papić.

Zimi lako dolazi do naglih promjena vremena. "U tim trenucima važno je znati da se treba brzo evakuirati", rekao je za kraj.

