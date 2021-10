Glavni odbor SDP-a Hrvatske održao je online sjednicu na kojoj su donijeli odluku da izbačeni članovi stranke ne mogu biti članovi Kluba zastupnika.

U sjedište stranke na Iblerovom trgu je, uz predsjednika stranke Peđu Grbina, bila je i Marija Lugarić.

"Glavni odbor zauzeo je politički stav. Članovi SDP-a, zastupnici i vijećnici dužni su provoditi odluke tijela stranke. Neprovođenje predstavlja osnovu za primjenu stegovnih mjera. Dalje, zastupnici i vijećnici koji su izbačeni ne mogu biti članovi Kluba SDP-a ni u Saboru, ni u drugim predstavničkim tijelima.

Zaključci su doneseni velikom većinom Glavnog odbora. 58 je bilo za, osam je bilo protiv i pet suzdržanih", kazala je Lugarić.

"Odluke stranke se moraju poštivati na svim razinama", dodala je.

Marija Lugarić (Foto: DNEVNIK.hr)

Grbin je kazao kako ova odluka pokazuje da nema dvojbi u kojem smjeru stranka mora ići. "Vodstvo SDP-a nije podijeljeno", rekao je i dodao kao oni koji žele zastupati svoje interese, a ne biti dio tima, i dalje zastupaju nekoga, ali ne SDP.

"Što će biti na Klubu zastupnika? To ne mogu predvidjeti, upoznat ćemo ih s odlukom", rekao je i dodao kako će svatko od zastupnika i vijećnika donijeti odluku želi li biti dio tima.

Ponovio je da oni koji nisu spremni provoditi odluke tijela stranke čuvaju neke vlastite, osobne interese.

Grbin ističe da je na Glavom odboru postignuta većina, a u SDP-u ima snage i ljudi koji su spremni stvarati.

"Bilo bi bolje da nas je 28, ali neću danas špekulirati s brojem", rekao je Grbin.

"Odluka Glavnog odbora provest će se kroz Klub zastupnika, Klub odlučuje hoće li provesti odluku Glavnog odbora, oni koji odbiju, sami definiraju da ne žele biti dio tima SDP-a", kazao je predsjednik stranke.

Komentirao je izbacivanje četiri zastupnika i odgovorio zašto su izbačeni iz stranke: "Suočili smo se s ozbiljnim manipulacijama koje ne dolikuju ozbiljnoj političkoj stranci. U bazama su zavedeni ljudi koji ne postoje, netko je to iskoristio za unutastranačke pobjede i uspjehe. Zato smo morali provesti postupke koji uključuju i prestanak članstva velikog broja ljudi. Oni koji su doveli do toga da za nekoliko tisuća ljudi prestane članstvo, moraju snositi odgovornost. Članstvo u Klubu zastupnika je to – zastupanje SDP-a i politike stranke", rekao je.

Grbin kaže da je Sabor obaviješten o promjenama u članstvu te se ti zastupnici sada vode kao nezavisni.

Najjaču oporbenu stranku već neko vrijeme potresaju unutarstranački sukobi koji su Klub zastupnika u Saboru podijelili u dvije grupacije.