Grbin pozdravio uvođenje poreza na nekretnine, ali ne na teret građana: "Mi smo o tome imali hrabrosti govoriti i prije izbora..."

Nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora uoči početka nove parlamentarne sezone, predsjednik SDP-a Peđa Grbin je najavio da će SDP-ovi prioriteti biti lex AP koji se, ustvrdio je, mora promijeniti jer je već počeo davati loše rezultate što se vidjelo na slučaju Marka Milića u kojem DORH taji zbog čega je donio određene odluke.

Usto, dodaje Grbin, fokus SDP-a će biti i na mirovinama, a oba su prijedloga, podsjeća, već ranije uputili u proceduru pa su se sada stekli uvjeti da se o njim raspravlja.

"Kada je o mirovinama riječ, predložili smo promjenu načina obračuna mirovina jer sadašnji sustav 70:30 nije pravedan. Vlada je prije izbora obećala da će se to promijeniti, međutim, ništa se ne događa", izjavio je Grbin, dodavši da su umirovljenici oštećeni.

Ustvrdio je i da je Vlada govorila da se porez na nekretnine neće uvoditi, međutim, sada se našao u fokusu.

Taj porez za nas nije sporan i mislimo da je Hrvatskoj potreban. Mi smo imali hrabrosti i prije izbora govoriti o porezu na nekretnine, rekao je Grbin dodavši da to ne smije biti sredstvo novog udara na građane.

"To mora biti sredstvo aktivacije nekretnina koje se trenutačno ne koriste, to mora biti udar na one koji posjeduju pet, šest ili više nekretnina i zarađuju na porastu cijene njihove vrijednosti ili dizanju cijene po kojoj se te nekretnine iznajmljuju, a sredstva koja će se na taj način prikupiti treba koristiti namjenski", kazao je.

S problemom drastičnog skoka cijena stanova nećemo se moći suočiti ako kao društvo ne počnemo graditi stanove, smatra Grbin.

Nakon POS-a treba nam novi model koji će, pored cijena za prodaju, graditi i stanove za dugoročan najam u kojem će građani biti sigurni i plaćati normalne cijene, rekao je. Kod nas su cijene veće, a plaće manje nego u usporedivim zemljama, ocijenio je.

Porez na nekretnine Hrvatskoj je potreban, treba biti osmišljen, ali ne smije imati za cilj deranje građana nego cilj koristan za ovo društvo, napominje predsjednik SDP-a.

Za tematsku sjednicu u četvrtak o Jadroliniji koju je inicirala Ivana Marković, rekao je da se brojni problemi u toj tvrtci nisu pojavili preko noći. Ustvrdio je kako je već godinama poznato da se u Jadroliniji kupuju rabljeni brodovi te da postoji sumnja da su se u nekim slučajevima naštimavali natječaji kako bi se kupio brod koji u Hrvatskoj ne može ploviti, brodovi bi stali, a kulminacija je, ističe, onaj stravičan slučaj u kojem su stradali mornari.

O tome treba razgovarati zbog mornara, ali i zbog otočana kojima su brodovi Jadrolinije često jedina veza s kopnom i jedina veza za normalan život.

"Inzistiramo da se neke teme otvore i ovo nije nikakva hajka nego pitanje sigurnosti ljudi i sigurnosti opskrbe. Sutrašnja sjednica bi trebala biti početak procesa promjene Jadrolinije, kao i da nam se odgovori zašto se kupuju rabljeni brodovi koji očito imaju problema", poručio je Grbin.

Pročitajte i ovo pripremite se Europa se priprema na dramatično pogoršanje: "Ovo je najnasilniji početak zime usred rujna koji ste dosad doživjeli"

Pročitajte i ovo manje zastupnika? Jandroković o Kolakušiću i ostavkama: "Ovakva se situacija nije dogodila u modernoj povijesti"