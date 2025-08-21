Glavina: "Ako se godina nastavi kao do sada, imat ćemo rekordne rezultate"

Od početka godine do 20. kolovoza u Hrvatskoj je bilo 15,5 milijuna turista i 79,2 milijuna noćenja, što je po jedan posto više nego u istom razdoblju lani, a te rekordne fizičke brojke prati i porast turističke potrošnje, pa imamo "gotovo idealnu situaciju", ocijenio je u četvrtak nakon Vlade ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Da je turistička potrošnja rasla ove godine pokazuju podaci o fiskalizaciji, koje je Glavina iznio novinarima, kazavši da je do 18. kolovoza ukupno fiskalizirana vrijednost računa za 10,4 posto veća nego lani u istom razdoblju, a izdano je i 3,8 posto više računa.

Objasnio je i da je rast turističke potrošnje vidljiv i po djelatnostima u turizmu - kod usluga smještaja vrijednost fiskaliziranih računa je 7,8 posto viša nego lani, a izdano je i 1,8 posto više računa; kod usluživanja hrane i pića rast vrijednosti izdanih računa je 12,4 posto, a računa je 4 posto više, dok je kod putničkih agencija i organizatora putovanja vrijednost fiskaliziranih računa 8,4 posto viša uz 6 posto više izdanih računa nego prošle godine.

Glavina je podsjetio i na zadnju službenu projekciju HNB-a iz lipnja ove godine prema kojoj se ove godine očekuje da će prihodi od stranih turista rasti za oko 3,6 posto u odnosu na lani, i dosegnuti oko 15,5 milijardi eura.

"Sa 20. kolovozom ove godine imamo dakle rekordni turistički promet dolazaka i noćenja turista. Istodobno imamo i rekordnu potrošnju i rast u u turističkim djelatnostima, a povećanje prihoda nam je sigurno jedan od najvažnijih indikatora uspješnosti", kazao je Glavina, dodajući da "ako se godina nastavi kao do sada i bez nekih većih meteoroloških ili drugih promjena, mogli bi i za cijelu godinu imati rezultate u turizmu kao do sada".

To bi, po ministru, značilo i da u hrvatskom turizmu imamo i gotovo pa idealnu situaciju s povećanjem prometa u turizmu, ali ne samo u glavnoj sezoni, nego u pred i posezoni, što je sve na tragu svih strateških dokumenata da se Hrvatska razvija kao cjelogodišnja održiva destinacija.

Oštra osuda visokih taksi računa

Na upit novinara oštro je osudio nedavno postupanje taksista prema stranoj turistici u Zagrebu kojoj je naplatio ogroman i neodgovarajući račun.

"Ako se radi o namjeri, a po onome što pišu mediji izgleda da se radi, takvi ljudi apsolutno nemaju mjesta u hrvatskom turizmu niti pružanju usluga ni domaćim ni stranim turistima. Očekujem reagiranje strukovnih udruženja i da takve slučajeve iskorijenimo, jer nam takvo ponašanje čini veliku štetu i stvara sjenu nad radom desetina tisuća djelatnika u turizmu koji stvaraju dojam Hrvatske kao jako dobre destinacije i zemlje s izvanrednim domaćinima", komentirao je Glavina.

Kazao je i da oko svega toga kontaktiraju i HTZ i TZGZ, koji će kontaktirati tu turistkinju i osmisliti kako da joj se to na neki način primjereno nadoknadi.

Početkom rujna detaljnije o glavnoj sezoni i rezultatima

Za početak rujna ministar je najavio konferenciju za medije na kojoj će uz ostalo dati analizu glavne sezone za srpanj i kolovoz te cijelu godinu, ali i oko popunjenosti smještajnih kapaciteta, nakon što su novinari pitali oko rasta u hotelskom i padu prometa u obiteljskom smještaju.

"Najveći dio tog smještaja nije osjetio pad, ali ono što znamo po analizama, to će se dogoditi u idućim godinama pa je cilj da to spriječimo, odnosno da popunjenost po danima raste a ne da pada. Već ove godine stoga imao znatno manje novih takvih kapaciteta", zaključio je Glavina.