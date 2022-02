Zadnji je dan boravka američkog nosača zrakoplova u Splitu. Među rijetkim odabranima koji su danas imali priliku ući na brod i vidjeti moćno naoružanje bila je i ekipa Dnevnika Nove TV, kojoj je glasnogovornica broda Christina Sears otkrila više detalja o brodu i daljnjim akcijama.

Premda ima onih koji smatraju da je posjet Splitu američkog nosača zrakoplova "Harry Truman" zapravo pokazivanje mišića Rusiji, glasnogovornica broda Christina Sears u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Mariom Juričem istaknula je: ''Mislim da je veći fokus na radu s parnerima i saveznicima''.



Prosjek godina vojnika na brodu je 22. Mladi su, mnogi od njih nikada nisu napustili ni svoj rodni grad, pridružili su se vojsci da mogu putovati. Imam prijatelje u drugim rodovima vojske i oni govore o tome kako je u Iraku, Afganistanu, Kuvajtu, Faludži. Mi možemo ići primjerice u Singapur, Hrvatsku, Izrael, Grčku, gdje smo bili prije mjesec dana'', istaknula je Sears.



''Imamo priliku raditi s drugim mornaricama i različitim partnerima, kao danas upoznati izuzetne ljude, predsjednika Vlade i njegovo osoblje. Imamo priliku doživjeti različite kulture što je jednako važno kao i sve ostalo što radimo'', naglasila je glasnogovornica američkog nosača zrakoplova "Harry Truman".



Objasnila je da riječ o ''nosaču zrakoplova na nuklearni pogon Nimitz ranga 81''. ''Tako ga zovemo jer je te godine bio spreman za plovidbu'', dodala je.

''Velika je to prilika za nas, mogućnost da radimo sa saveznicima i partnerima NATO-a, to je najveća sposobnost koju imamo. Putujemo po cijelom svijetu i idemo gdje god nas naša država, naši partneri i saveznici trebaju'', kazala je Sears.

Istaknula je i da je brod spreman u svakom trenutku: ''Imamo različite faze. Kad smo u SAD-u, idemo na različite vježbe i treninge. No kada smo u inozemstvu, uvijek smo na raspolaganju svojoj državi tako da kamo god nas Ministarstvo obrane usmjeri, mi ćemo otići i sukladno tome se ponašati''.



Plenković se spustio u utrobu američke ratne morske zvijeri: ''Ovaj posjet dokaz je kvalitete strateških odnosa Hrvatske i SAD-a''

Američki nuklearni nosač aviona stigao pred Split: Pogledajte kako izgleda ratna morska zvijer



''Čak i ispod palube imamo inženjere, nuklearnu elektranu, logistiku odnosno opskrbu, medijski odjel... Na brodu je oko 5.000 ljudi, kao da je mali grad'', kazala je.



No, koje je sljedeće odredište toga ''malog grada'', gdje će biti iduća tri mjeseca, Sears je odvratila da to ne može reći: ''Ne otkrivamo planove, ali znam da nas čekaju susreti s drugim partnerima i saveznicima. Nadam se da ćemo se vratiti u Hrvatsku u nekom trenutku''.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr