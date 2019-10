Na konferenciji za novinare Mrak-Taritaš je ocijenila kako "ova zemlja i građani imaju pravo na političku različitost i raznolikost" te da je HDZ "sebi uzeo za pravo da dominira ne samo politikom, nego i kadroviranjem, u Hrvatskoj i izvan Hrvatske".

Predsjednica Građansko liberalnog saveza (GLAS) Anka Mrak-Taritaš rekla je u nedjelju da će na predsjedničkim izborima ta stranka poduprijeti kandidata SDP-a i bivšeg premijera Zorana Milanovića jer su sigurni da Hrvatskoj može ponuditi povratak demokratskih vrijednosti.

Na konferenciji za novinare Mrak-Taritaš je ocijenila kako "ova zemlja i građani imaju pravo na političku različitost i raznolikost" te da je HDZ "sebi uzeo za pravo da dominira ne samo politikom, nego i kadroviranjem, u Hrvatskoj i izvan Hrvatske".

"HDZ svojim načinom vladanja šalje poruku - ili HDZ ili nitko - a ovi predsjednički izbori moraju pokazati da to nije tako", istaknula je.

Stoga će, temeljem odluke Nacionalnog vijeća stranke, koje se sastalo u Osijeku, na predsjedničkim izborima poduprijeti Zorana Milanovića jer su, kako ističe, apsolutno sigurni da Milanović Hrvatskoj može ponuditi "povratak njenih demokratskih vrijednosti" i sigurni su da to može i učiniti.

To je glavni razlog zbog kojega podržavamo Zorana Milanovića, kao predsjedničkog kandidata, dodala je Mrak-Taritaš.

Predsjednica Nacionalnog vijeća GLAS-a Nada Turina-Đurić ocijenila je kako je "ponuda na tržištu predsjedničkih kandidata takva da, na žalost, prevladava određena opcija", i da to ne ide u dobrom smjeru, jer se ne stvara kvalitetna ravnoteža.

Smatra kako će Milanović, s podrškom GLAS-a, stvoriti prevagu prema lijevom i građansko-liberalnom centru.

To je ključan trentuak za budućnost razvoja demokracije i sprječavanje onoga što se danas događa, a to je urušavanje demokracije u Hrvatskoj, smatra Turina-Đurić.

Na pitanje novinara što u GLAS-u očekuju od predstojećih parlamentarnih izbora, Mrak-Taritaš je odgovorila kako parlamentarne izbore očekuju otprilike u ovo vrijeme iduće godine, a sigurna je da će GLAS "polučiti odličan rezultat na parlamentarnim izborima".

Milanović zahvalio na podršci

"Želimo naglasiti da ova zemlja ima pravo na različitost i da se moraju vratiti demokratske vrijednosti, jer ako tako ne bude, samo je pitanje tko će zadnji ugasiti svijetlo", poručila je Mrak-Taritaš.

Milanović se ubrzo oglasio te preko društvenih mreža poručio: "Hvala Građansko-liberalnom savezu na podršci. Želim mijenjati Hrvatsku sa svim ljudima dobre volje i zato mi je na ovim izborima potrebna široka demokratska podrška.

Ponovno moramo biti zajedno na zadatku, jer Hrvatska je u kandžama HDZ-a i to je najveći problem naše zemlje. GLAS i ostale stranke koje su me podržale, ali i one koje će me podržati predstavljaju drugačiju Hrvatsku, zemlju koja se natječe i uspoređuje s najboljima.

Za to ću se boriti! Za zemlju u kojoj će biti normalno uspjeti zahvaljujući znanju i iskustvu, a ne HDZ-ovom Ausweisu. To je naš zajednički cilj!"

