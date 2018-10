"Nećemo ići na prosvjed u Vukovar", izjavio je predsjednik Generalskog zbora Pavao Miljavac, nakon sastanka s premijerom Plenkovićem u Banskim dvorima.

Na sastanku je bilo riječi o vukovarskom prosvjedu, a Miljavac je rekao da nije produktivno da se takvim skupom riješavaju stvari. "Ako netko želi ići pojedinačno, može, no stav je da se ne ide", dodao je Miljavac, no nije želio reći imena generala koji će ići na prosvjed. Rekao je da je Generalski zbor za to da se ubrza procesuiranje ratnih zločina, ali ne na takav način.

Otkrio je i da su oni inicirali i tražili sastanak s premijerom i to, kako kaže Miljavac,"zbog nekih stvari koje nisu možda sada za mikrofon, ali oko nekih stvari imamo zajednički stav. Što će se dogoditi nakon prosvjeda? Neće biti ništa posebno, a može se dogoditi dijeljenje", rekao je.



Kaže kako nije točno da je premijer Andrej Plenković vršio pritisak na generale da ne podrže prosvjed u Vukovaru. "Jesam za to da se pritisnu institucije da to krene, ali ne tako da se to riješava velikim skupom. Pitanje je i tko to sve plaća. Ako dođe toliki broj branitelja, netko to sve mora platiti", rekao je Miljavac, no nije odgovorio na pitanje, tko bi to, po njegovom mišljenju, trebao platiti.