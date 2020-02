Iz Vlade su otišli ne samo zbog problema s nekretninama nego i zbog mnogo ozbiljnijih sumnji. Gdje su danas i što je s aferama koje su se maknule iz fokusa javnosti, ali ne i istražitelja?

Natrag u medicinske vode i na stari posao! Milan Kujundžić vratio se u bolnicu u kojoj je vodio Zavod za gastroenterologiju. I danas je operirao, ali pred kameru nije htio stati.

"Ja nisam čovjek bez karijere i bez znanja", govorio je Kujundžić 24. siječnja.

Za rad u bolnici i mjestu predavača na Medicinskom fakultetu primat će plaću. Odrekao se one u Saboru, kamo se vraća, i tamo će volontirati.

Na izlazna vrata Banskih dvora doveli su ga problemi s imovinom, koja se ne češlja samo u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. I Državno odvjetništvo, potvrđeno je Dnevniku Nove TV, provjerava ugovore i kako su supružnici Kujundžić kupili nekretninu od tvrtke ministrove supruge prije nego što je propala, kao i njegove prijateljsko-poslovne veze.

Prije nego što je dao ostavku, a ministarsku fotelju zamijenio saborskom na provjeri i brački poslovi HDZ-ovog Lovre Kuščevića. Zaboravnog kad je o kvadratima riječ.

"Tko će voditi računa, Bogu hvala, imam puno nekretnina i nije moguće sve to pratiti!", rekao je bivši ministar uprave 18. lipnja prošle godine.

Prate u USKOK-u. Podsjećaju da se istraga protiv Kuščevića vodi od rujna - zbog sumnje da je šogoru omogućio kupnju POS - ova stana, ali i zbog prenamjene staje u stambeni objekt. Gradio je, no ne i unio u katastar. Punih 11 godina! Novinare je u jeku afere zanimalo je li mu neugodno.

"Niti malo mi nije neugodno, žao mi je da sam to zaboravio, propustio, ne radi se o skrivanju draga gospođo! Evo za koji dan, ovisno o brzini rada geodetske uprave to će biti evidentirano", rekao je tad Kuščević.

Napravio je to. Ali prije 35 dana.



"7. siječnja 2020. godine temeljem pravomoćnih rješenja, nekretnine na niže navedenim česticama upisane su u katastarski operat", odgovorili su Državnoj geodetskoj upravi za Dnevnik Nove TV.

Još se propituje odgovornost i Gorana Marića. I njega su nekretnine stajale pozicije. Detaljno još nije ispitan. Dok i on grije saborsku klupu, istražitelji još provjeravaju pod kojim je uvjetima dogovarao obnovu franjevačkog studentskog doma u Zagrebu, ali i druge kupoprodajne transakcije.

"U predmetnim slučajevima u kojima su izvidi u tijeku nismo u mogućnosti davati informacije budući da su izvidi, sukladno zakonskim odredbama, tajni!", odgovorili su nam iz USKOK-a.

Tajnošću se brane i u slučaju Gabrijele Žalac. Nema službenog objašnjenja u kakvoj je to poslovnoj vezi bila s poduzetnikom Josipom Stojanovićem, kako se luksuzno vozilo našlo u njenom dvorištu i je li bilo pogodovanja. Bivša ministrica pojavljuje se na brojnim događajima - na pozive ne odgovara.

"Planiram budućnost i na coolingu sam obzirom na obnašanje dužnosti koje je završilo, uzela sam kao što i sami znate 6 + 6 mjeseci", rekla je u studenom prošle godine.



Na saborskoj plaći je i Tomislav Tolušić, kojeg su početkom prošle godine kompromitirale lažne fotografije.

"Bandi koja se malo zaigrala poručujem da su se namjerili na krivog i da počnu pakirati kofere", govorio je bivši potpredsjednik Vlade 22. siječnja 2019.

Na koga sumnja i što su sve utvrdili tužitelji sve do danas javnost nije doznala. Baš kao ni je li pogodovao tvrtki koja mu je gradila kuću i dok je bio virovitički župan dobivala unosne poslove. On sam uvjerava: Nije bilo nepravilnosti i to će uskoro dokazati.

