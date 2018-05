Franck je novim priopćenjem ponovno napao izvanrednu upravu Agrokora i privremeno vjerovničko vijeće. Njihovu izjavu o ne postojanju argumenata za nepostizanje nagodbe u zakonskom roku, nazivaju "neuspjelim pokušajem javnog opravdavanja za sve pogrešne odluke i netransparentnost odlučivanja".

Iz tvrtke Franck su još prošlog tjedna upozorili da do formiranja vjerovničkog vijeća neće moći doći do vremena u kojem je zakonski potrebno postići nagodbu u Agrokoru, a to je priopćenje stiglo nakon odluke Visokog trgovačkog suda koji je usvojio žalbe 10 domaćih i stranih vjerovnika te ukinuo rješenje o osnivanju vjerovničkog vijeća koncerna na temelju razvrstavanja vjerovnika u pet skupina.

Priopćenje Francka možete pročitati u niže priloženom izvornom dokumentu:

Franck Priopćenje Za Javnost 07.05.2018. by Anonymous Aykg3WDQ9a on Scribd