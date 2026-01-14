FOTO Velika zapljena u Slavoniji: U obiteljskoj kući pronađeno više od dvije tone ilegalnog duhana i 42.800 eura

U srijedu je u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj održana izvanredna konferencija za medije na kojoj su prisustvovali voditelj Službe kriminalističke policije Tihomir Srnović i voditelj Službe za nadzor Carinske uprave Slavonski Brod Hrvoje Šulentić.

Voditelj Službe kriminalističke policije Tihomir Srnović je izjavio da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pleternice zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljena trgovina.

U utorak temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu policijski službenici PU požeško-slavonske - Službe kriminalističke policije u suradnji s djelatnicima Carinske uprave Slavonski Brod na području Pleternice pretražili obiteljsku kuću u kojoj prebiva te obiteljsku kuću koju koristi 52-godišnjak kao i osobni automobil.

Tom prilikom pronađeno je ukupno 2043 kilograma duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske i to 21,36 kilograma sitno rezanog te 2.021,64 kilograma listova duhana. Također je pronađena i ručno izrađena rezalica, preša, ovlaživač duhana i vaga za precizno vaganje te novčani iznos od 42.800 eura.

Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Nedozvoljena trgovina iz čl. 264. Kaznenog zakona RH protiv 52-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava ODO-u Požega.

Nadalje, je naglasio da je unazad nekoliko godina na području PU požeško-slavonske bilo više većih zapljena duhana, a najveća je bila 2020. kada je u suradnji s djelatnicima Carinske uprave Slavonski Brod tijekom kriminalističkog istraživanja zaplijenjeno ukupno preko osam tona duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija RH.

Voditelj Službe za nadzor Carinske uprave Slavonski Brod Hrvoje Šulentić, izjavio je kako ukupna šteta za državni proračun iznosi 259.257,97 eura, uz pripadajuće zatezne kamate koje dodatno povećavaju konačni iznos.

