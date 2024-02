FOTO Pacijenti zgroženi stanjem u zagrebačkoj bolnici: "Ljudi se boje biti ovdje da nešto ne padne na njih"

"Zar je ovo jedna bolnica?! Zar je ovo čekaonica za bolesne ljude?" To su riječi ogorčene čitateljice koja je našem portalu poslala fotografije iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb, no slike kao da su iz ukrajinske bolnice pogođene ruskim projektilom. Popucali stropovi i zidovi, ogoljeni do cigle, i to na dosta mjesta… I sablasno prazan hodnik na kojem nitko ne sjedi iako pacijenata, naravno, ima i previše.

"Fotografije sam snimila ovaj tjedan kad sam vozila svoju tetu na operaciju na neurokirurgiju. Nije čak ni problem što smo čekali prijam pacijenta tri sata, nego gdje!? Čekaonica je sablasno prazna jer nitko nije htio čekati u njoj u strahu da neki komad zida ne padne na njega. Ljudi su stajali vani ili točno pred vratima. Strašno!" kaže naša sugovornica i nastavlja:

"S druge strane, djelatnici bolnice izgledali su kao da im je to normalno. Meni koja nisam često po bolnicama to je šok i žalost."

Žalosno je, dodaje, da i nakon četiri godine od potresa u Zagrebu i dalje svjedočimo ovakvim prizorima, i to baš u bolnicama.

"Jesu li bitnije zgrade i muzeji u centru Zagreba od bolnica? Obnova traje četiri godine, a bolnice nam i dalje izgledaju ovako. Žalosno za glavni grad Hrvatske", ogorčena je naša sugovornica.

Bolnica Rebro samo je jedna od bolnica koje su teško oštećene u zagrebačkom potresu 2020. godine, a šteta je samo u KBC-u Zagreb procijenjena na oko 146 milijuna eura.

U tijeku je tek prva od tri faze obnove

Upravu bolnice upitali smo u kojoj je fazi obnova od potresa.

"Opće je poznato da su u potresu 2020. godine oštećene zgrade većine zagrebačkih bolnica, kao i da je u tijeku obnova tih oštećenih zgrada. U KBC-u Zagreb trenutačno je u tijeku prva od tri faze obnove zgrada oštećenih u potresu, kojom je obuhvaćen dio prostora, odnosno zgrada. Kontinuirana zdravstvena zaštita pruža se u preostalom dijelu prostora koji će u kasnijim fazama biti obuhvaćen obnovom", kratko su odgovorili na naš upit iz bolnice Rebro.

Na pitanje da se neki pacijenti očito ne osjećaju sigurno u pojedinim prostorima i da bi možda ipak trebalo izmjestiti neurokirurgiju s obzirom na stanje u čekaonici, iz Uprave bolnice nisu ništa odgovorili.

No svjedoci smo svakodnevnog urušavanja oštećenih objekata širom Zagreba koji prijete građanima: padaju zidovi, komadi fasade, skele... Slični incidenti nisu zaobišli ni bolnice. Prije godinu dana na pedijatriji KBC-a Sestre milosrdnice urušio se dio stropa dužine desetak metara. Srećom, bez posljedica po pacijente i osoblje bolnice.