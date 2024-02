FOTO Pogledajte kako danas izgleda kuća Ivana Bulja, ubojice maloljetne Anđele Bešlić: Nakon 22 godine izlazi iz zatvora

Ivan Bulj svirepo je ubio 17-godišnju susjedu Anđelu Bešlić 3. ožujka 2002. godine, zbog čega je osuđen na 22 godine zatvora. Na slobodu izlazi 10. travnja, a veliko je pitanje hoće li se vratiti u svoj rodni kraj.

Anđelin otac u razgovoru za DNEVNIK.hr rekao je kako ne vjeruje da će se Bulj vratiti živjeti u Sinj te da se zna gdje provodi slobodne vikende.

Njegova supruga i djeca odmah nakon što se ispostavilo da je on ubojica napustili su Sinj. Otad njihova kuća u Suhaču stoji prazna, a u ove 22 godine je i propala. Na napuštenoj kući više nema ni prozorskih okna, već samo zjape rupe u fasadi. Dvorište i prilazni put zarasli su u šikaru i žbunje.

Anđela Bešlić u noći 3. ožujka 2002. vraćala se pješice s koncerta. Nekoliko stotina metara od kuće presreo ju je Ivan Bulj i povezao, ali ne prema kući, već je skrenuo s ceste i odvezao je na nepristupačan predio Vidovo, gdje ju je ubio tupim predmetom.

Anđelino tijelo bacio je u jamu samo 500-tinjak metara od kuće i prekrio suhim granjem, a mjesec dana kasnije pronašao ju je prolaznik koji je šetao psa.

Bulj se na kraju sam predao policiji nakon što je shvatio da privatna istraga Anđelina oca vodi do njega. Optužba ga je teretila i da silovao nesretnu djevojku, no za to nije osuđen zbog nedostatka dokaza. Jedini materijalni dokaz koji je pronađen mjesecima nakon ubojstva jest dlaka izuzeta iz Buljeva automobila.

Na Županijskom sudu u Splitu osuđen je za teško ubojstvo maloljetne osobe na 27 godina zatvora. Vrhovni sud potom je kaznu smanjio na 22 godine.