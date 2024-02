Pacijentica (42) u bolnici se čudno ponašala, pa su pozvali policiju: Dobila je kaznu od 1000 eura

Općinski prekršajni sud u Splitu izrekao je presudu 42-godišnjoj Splićanki jer je dok se liječila u bolnici kod sebe imala heroin, točnije pronađeno je 0,62 grama te droge.

Izrečena joj je kazna od tisuću eura, javlja Jutarnji list.

"Šef smjene uputio me na Odjel kardiologije KBC-a Split, gdje sam došao do saznanja da su kod pacijentice zbog čudnog ponašanja prilikom seljenja u drugu sobu pronašli kutiju cigareta u kojoj su bila dva paketića droge i kutijica melema za usne s Normabelima. Sve joj je to oduzeto i poslano na toksikološko vještačenje. Jedan paketić sadržavao je 0,62 grama heroina, a u drugom je bila limunska kiselina", kazao je splitski policajac.

Žena je već otprije prekršajno osuđivana.