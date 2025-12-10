FOTO Nova objava policije nakon Poziva Domagoja Mikića: Otkriveno što je prodavao vlasnik trgovine u centru Zagreba

U legalnim trgovinama s proizvodima od konoplje građani su u centru Zagreba mogli kupiti i drogu.

Nakon što je o tome u rubrici Poziv izvijestio reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, policija je prije dva objavila da je zbog nanošenja nedozvoljenog polusintetskog kanabinoida heksahidrokanabinola (HHC-a) kazneno prijavljen 33-godišnjak.

Policija je danas je objavila vijest i o 44-godišnjaku nad kojim je zbog sumnje da je proizvodio i prodavao drogu provedeno kriminalističko istraživanje.

Sumnja se da je, kao odgovorna osoba u prodavaonici na području Centra, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga na za sada na neutvrđen način nabavljao veće količine polusintetskog kanabinoida heksahidrokanabinola (HHC-a).

Pronađena droga - 1 Foto: Policijska uprava zagrebačka

Pronađena droga - 2 Foto: Policijska uprava zagrebačka

HHC je uz pomoć tlačnih prskalica nanosio na konoplju u garaži u Velikoj Gorici i u gospodarskoj hali u Lekeniku, a onda ju je izložio u trgovini i prodavao krajnjim kupcima, oglašavajući je kao legalan proizvod.

Osumnjičeni je također, na za sada neutvrđen način, zbog daljnje preprodaje nabavljao je veće količine droge MDMA koju je skrivao u stanu i garaži u Velikoj Gorici.

Pronađena droga - 3 Foto: Policijska uprava zagrebačka

Pronađena droga - 4 Foto: Policijska uprava zagrebačka

Nabavljao je i ekstrakt konoplje pa je krajem lipnja ove godine u prostorijama trgovine obavljen ciljani inspekcijski nadzor zbog sumnje na da je u artiklima koji se prodaju prisutna droga. Inspektori su izuzeli uzorak proizvoda za koji je analizom u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” utvrđeno da je na biljnu masu kao djelatni sastojak nanesen polusintetski kanabinoid HHC.

Krajem listopada 2025. u postupku inspekcijskog nadzora osumnjičeni je predao ukupno 76 grama proizvoda pakirano u 7 paketića na koji je na biljnu masu kao djelatni sastojak nanesen polusintetski kanabinoid HHC.

U ponedjeljak, 8. prosinca, pretragom stana u Velikoj Gorici gdje prebiva osumnjičeni pronađeno je ukupno 23 grama droge MDMA, a pretragom garaže pronađeno je ukupno 20 ml ekstrakta konoplje tipa droga pakirane u četiri ampule.

Pronađena droga - 6 Foto: Policijska uprava zagrebačka

Tijekom provedenog kriminalističkog istraživanja, odnosno tijekom provedenih pretraga; pronađeno i oduzeto ukupno: