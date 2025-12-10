FOTO Nova objava policije nakon Poziva Domagoja Mikića: Otkriveno što je prodavao vlasnik trgovine u centru Zagreba

U legalnim trgovinama s proizvodima od konoplje građani su u centru Zagreba mogli kupiti i drogu.
Nakon što je o tome u rubrici Poziv izvijestio reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, policija je prije dva objavila da je zbog nanošenja nedozvoljenog polusintetskog kanabinoida heksahidrokanabinola (HHC-a) kazneno prijavljen 33-godišnjak.
Policija je danas je objavila vijest i o 44-godišnjaku nad kojim je zbog sumnje da je proizvodio i prodavao drogu provedeno kriminalističko istraživanje.
Sumnja se da je, kao odgovorna osoba u prodavaonici na području Centra, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga na za sada na neutvrđen način nabavljao veće količine polusintetskog kanabinoida heksahidrokanabinola (HHC-a).
Pronađena droga - 1
Pronađena droga - 2
HHC je uz pomoć tlačnih prskalica nanosio na konoplju u garaži u Velikoj Gorici i u gospodarskoj hali u Lekeniku, a onda ju je izložio u trgovini i prodavao krajnjim kupcima, oglašavajući je kao legalan proizvod.
Osumnjičeni je također, na za sada neutvrđen način, zbog daljnje preprodaje nabavljao je veće količine droge MDMA koju je skrivao u stanu i garaži u Velikoj Gorici.
Pronađena droga - 3
Pronađena droga - 4
Nabavljao je i ekstrakt konoplje pa je krajem lipnja ove godine u prostorijama trgovine obavljen ciljani inspekcijski nadzor zbog sumnje na da je u artiklima koji se prodaju prisutna droga. Inspektori su izuzeli uzorak proizvoda za koji je analizom u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” utvrđeno da je na biljnu masu kao djelatni sastojak nanesen polusintetski kanabinoid HHC.
Krajem listopada 2025. u postupku inspekcijskog nadzora osumnjičeni je predao ukupno 76 grama proizvoda pakirano u 7 paketića na koji je na biljnu masu kao djelatni sastojak nanesen polusintetski kanabinoid HHC.
U ponedjeljak, 8. prosinca, pretragom stana u Velikoj Gorici gdje prebiva osumnjičeni pronađeno je ukupno 23 grama droge MDMA, a pretragom garaže pronađeno je ukupno 20 ml ekstrakta konoplje tipa droga pakirane u četiri ampule.
Pronađena droga - 6
Tijekom provedenog kriminalističkog istraživanja, odnosno tijekom provedenih pretraga; pronađeno i oduzeto ukupno:
- 38,8 kg sumnjive biljne materije, zelene boje karakterističnog izgleda za konoplju
- 12.971 grama sumnjive biljne materije u grumenu, smeđe boje, karakterističnog izgleda za smolu konoplje
- 3,6 ml ekstrakta konoplje
- 60,9 l sumnjive tekućine nalik na psihoaktivnu tvar HHC
- 46 komada električnih cigareta ispunjene sumnjivom tekućinom nalik na psihoaktivnu tvar HHC