Forum mladih zagrebačkog SDP-a u četvrtak je na livadi između Gradske uprave i koncertne dvorane Vatroslav Lisinski prosvjednim performansom poručio da umjesto skupih spomenika novcem iz gradskog proračuna treba izgraditi škole, vrtiće, sljemensku žičaru, Jarunski most, te smanjiti prirez i iznose za komunalije.

Članovi Foruma mladih SDP-a Zagreba su na mjestu gdje će se prema najavi gradonačelnika Milana Bandića graditi spomenik Domovini u vrijednosti 21 milijun kuna, istaknuli transparente: "Spomenik saniranom odlagalištu otpada", "Spomenik prehrani u dječjim vrtićima", "Spomenik novom mostu preko Save", "Spomenik pokrivenosti vodovodnom mrežom", "Spomenik centrima za mlade".

Performansu je nazočio i predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras koji je poručio da će on na svaki takav potez reagirati tako da će upozoriti građane da to ne žele, nego da žele po prioritetu trošenje gradskog novca, primjerice za gradnju škola i vrtića. "Znači, ne treba mi spomenik - treba mi vrtić ili škola. I mislim da to treba i građanima grada Zagreba", kazao je. Istaknuo je kako se domoljublje ne pokazuje spomenicima nego tako da se organizira život Zagrepčana na način na koji oni to zaslužuju i "jako visokim prirezom i svojim izdvajanjima i plaćaju".

Rekao je da su performansom željeli poslati jasnu poruku građanima da "suludo trošenje proračunskog novca" u gradu Zagrebu treba prestati i da građanima ne trebaju spomenici "koji se rade na netransparentan način". Podsjetio je kako je gradonačelnik Bandić rekao da će spomenik Domovini koštati 21 milijun kuna, što je, ustvrdio je Maras, novac za koji se može izgraditi nova škola.

Gradonačelnik, rekao je, vodeći svoju osobnu kampanju, koju više nitko ne razumije osim njega samoga, troši novac sugrađana i to konačno treba prestati jer građani zaslužuju da se rješavaju njihovi problemi. SDP će upozoravati na to, a kada dođe u poziciju onda će "raditi spomenike" nižem prirezu, novim školama, žičari na Sljemenu, novom mostu koji nam treba na Jarunu i onim stvarima koje zbilja muče Zagrepčane, poručio je Maras.

Na pitanje kako komentira rejting SDP-a koji je u zadnjih deset godina pao s 35 na 18 posto, Maras je rekao da to komentira tako da se trebaju vratiti građanima i rješavati njihove probleme.

"Ukoliko građani prepoznaju da SDP može nešto napraviti u gradu Zagrebu, dat će nam podršku i na nacionalnoj razini", poručio je Maras. "Gradonačelnik (Bandić) je stup Andreja Plenkovića. Znači, da nema gradonačelnika i njegove sposobnosti trgovanja sa zastupnicima i dogovaranja sa zastupnicima koji nisu izabrani na njegovoj listi, gospodin Andrej Plenković, kojemu to očito odgovara, ne bi bio u poziciji. S te strane, još jednom, šaljem poruku odavde: kome odgovara ovakav u nekim situacijama netransparentan, nelogičan, neprioritetan sustav trošenja gradskog novca neka bude zadovoljan", rekao je Maras. (Hina)