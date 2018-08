Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u petak je najavio da će spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu biti postavljen do 19. obljetnice njegove smrti, 10. prosinca, na mjestu gdje se sada nalazi granitna piramida uz fontane u Ulici Hrvatske bratske zajednice, te je poručio da će napraviti nacionalni nogometni stadion "svidjelo se to ovima iz močvare ili ne".

Ponude za izradu spomenika bit će otvorene 10. rujna, a ponude za izradu podesta i hortikulture oko spomenika 18. rujna, rekao je Bandić na konferenciji za novinare.

Spomenik će doći na mjesto granitne piramide autora Branka Silađina pod imenom "Granit koji pamti", a piramida će, kako je najavio, u svom izvornom obliku biti premještena dva kilometra južnije, između Muzeja suvremene umjetnosti i Inine zgrade.

"Ako važemo mjesto za piramidu i za prvog hrvatskog predsjednika, onda ima za oboje mjesta, ali prioritet treba dati prvom hrvatskom predsjedniku. To je politika koju inauguriram, a mjesto sam ja predložio. Osobno koordiniram tim projektom da do 10. prosinca, povodom 19. obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika, to i otvorim", rekao je Bandić.

Ustvrdio je da će to biti "najveći, najljepši i najiluminiraniji spomenik", a sve skupa će, s premještajem piramide, podestom, hortikulturom, iluminacijom i pristupnim stazama, koštati oko četiri milijuna kuna.

Najavio je da će 95 posto radova u Zagrebu biti gotovo do 3. rujna, a ostala će gradilišta, poput Preradovićeve, Hebrangove i Berislavićeve, biti otvorena još deset dana.

Radnička cesta trebala bi biti gotova do 10. listopada, a najveći prometni projekt poslije Radničke - rotor u Remetincu, "težak" 300 milijuna kuna, radit će se godinu i pol dana, kazao je gradonačelnik ustvrdivši da će se tim pothvatom gužve smanjiti 50 posto.

Bandić je kazao da se projektira i Jarunski most, za kojeg predviđa da bi bio gotov do 2021. godine.

"Za one koji su rekli da umjesto nacionalnog stadiona treba graditi mostove, moj tim i ja smo u zadnjih 13 godina napravili dva mosta - Domovinski i Jankomirski i obnovili južni Jankomirski most. Radimo i mostove, napravili smo i Arenu i Glazbenu akademiju i MSU, a napravit ćemo i nacionalni stadion, sviđalo se to ovima iz močvare ili ne", poručio je Bandić aludiravši na zagrebački SDP koji se protivi izgradnji stadiona jer smatraju da u ovom trenutku Zagreb ima većih problema. (Hina)