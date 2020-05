Šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras održao je presicu ispred Studentskog doma Cvjetno naselje, u kojemu još uvijek žive ljudi čiji su domovi uništeni u potresu. Na njoj je prozvao Milana Bandića i Andreja Plenkovića jer još nije donesen zakon o obnovi Zagreba, a uzbrzo je stigla i Bandičeva reakcija.

Nakon kratkog razgovara s unesrećenim građanima Maras je optužio premijera Andreja Plenkovića i gradonačelnika Milana Bandića da zajedno upropaštavaju Zagreb.

"Grad u vlasništvu ima 5000 stanova, država još toliko. Neka nađu stanove, to je moj prijedlog. Što tu nije konkretno?" pitao je.

Poslao je i otvoreno pismu premijeru u kojem ga proziva da je izdao Zagreb jer nije donesen zakon o obnovi štete od potresa.

"Je li konkretno da donesemo zakon gdje ćemo 50 posto ljudima obeštetiti ulaganja u statiku i izgradnju kuće od države, a 30 posto od grada? Znači 80 posto obeštećenja, je l' to konkretno? Je", zaključio je Maras.

Također je rekao da ne planira šutjeti zato što traje kampanja za parlamentarne izbore.

"Pa, nisam ja odredio da bude kampanja, odredio je Plenković. Ja nisam htio da bude kampanja, nego da se donese zakon. Ušutkat me neće", dodao je.

Gradonačelnik Milan Bandić na prozivke je odgovorio rekavši da, za razliku od drugih koji samo govore, oni stvarno pomažu. Međutim, iako je obećao da će ljudima iz Cvjetnog naselja uručiti ključ gradskog stana do 25. svibnja, odnosno do danas, to se nije dogodilo. Ne samo da nema ključa nego nije ni objavljen popis ljudi koji će dobiti stan.

"Sve što sam rekao stoji, to može biti dan gore ili dolje. I mi ćemo ovaj tjedan, na koncu tjedna, podijeliti onoliko ključeva koliko budu ljudi ispunili kriterija iz Cvjetnog. Za sada je od 91 obrađeno 25 i devet je pozitivnih", rekao je Bandić.

